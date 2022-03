Kan bryde i brand: Tilbagekalder over en million biler

BMW tilbagekalder over en million biler på verdensplan på grund af fejl, der kan føre til motorbrand

Den tyske bilproducent BMW må på grund af en potentiel brandfarlig fejl tilbagekalde 1,03 millioner biler på verdensplan. Det er tredje tilbagekaldelse siden 2017 på grund af den samme fejl.

Det skriver Reuters.

Den nye tilbagekaldelse omhandler biler bygget mellem 2006 og 2013, og tilbagekaldelsen inkluderer modellerne 1-serie, 3-serie, X3, 5-serie, X5 og Z4. Årsagen er, at et varmelegeme i motoren kan kortslutte og derfor i yderst sjældne tilfælde øge risikoen for brand. Tilbagekaldelsen sker, fordi der har været rapporter om brande i en række BMW'er, der tidligere har været tilbagekaldt og repareret i den forbindelse.

I alt er 1,03 million BMW'er berørt af tilbagekaldelsen, og konkret drejer det sig om 917.106 biler i USA, 98.000 i Canada og 18.000 i Sydkorea.

De tidligere tilbagekaldelser i 2017 og 2019 på grund af samme problem involverede henholdsvis 740.000 og 184.000 biler solgt i USA.

Skal rettes

Ifølge Reuters vil flere af de biler, som tidligere er blevet tilbagekaldt på grund af samme problem, blive tilbagekaldt igen, fordi det er nødvendigt at foretage en ny reparation på bilerne.

BMW oplyser, at de forventer, at de nye dele, der skal bruges til at udbedre fejlen, vil være i bilproducentens varetægt i midten af 2022, hvorefter man kan få lavet sin bil.

BMW oplyser, at de ikke har kendskab til, at der skulle være opstået uheld eller skader som følge af fejlen.