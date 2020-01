Kan du gætte det? Derfor blev denne halv-rustne Ford solgt for 25 millioner

En Ford fra 1968 er blevet solgt for intet mindre 3,7 millioner dollars

Har man en sjælden bil med en god historie, kan den være penge værd, og denne grønne Ford fra 1968 er både sjælden og rig på historie.

Der er nemlig tale om den originale Ford Mustang GT, som blev brugt i filmen 'Bullitt', hvor Steve McQueen ræsede gennem San Franciscos gader på jagt efter en sort Chrysler Charger R/T. Biljagten i filmen varede over 10 minutter og var med til at udødeliggøre den grønne 'Bullitt'-Mustang.

Oprindeligt blev der bygget to biler til filmen, og det er den ene af de to biler, der er blevet solgt på en auktion hos auktionshuset Mecum Auctions.

Mustangen, som du ser på billederne, blev solgt for en hammerslagspris på 3,74 millioner dollars, svarende til 25 millioner danske kroner.

Blandt de berømte detaljer på Bullitt-Mustangen er den hvide gearknop. Foto: Mecum Auctions

Solgt til medarbejder

Efter at Steve McQueen selv havde kørt denne Mustang i de fleste af filmens bilscener, blev bilen efter premieren solgt til en Warner Bros-medarbejder, som brugte bilen dagligt.

Herefter røg bilen til New Jersey, hvor politibetjenten Frank Marranca købte den. Han solgte bilen videre i 1974, hvor Robert Kiernan købte den for 6000 dollars.

Efterfølgende blev Kiernan kontaktet flere gange af Steve McQueen, der gerne ville købe den originale Bullitt-Mustang. Kiernan afviste dog tilbuddene.

I 1980 parkerede Kiernan bilen i en garage på grund af en defekt kobling, og først i 2001 begyndte han igen at fatte interesse for bilen, da Ford annoncerede, at de ville bygge en jubilæumsmodel af Mustang Bullitt.

Denne Mustang blev kørt i de fleste af bilens bilscener af Steve McQueen selv. Foto: Mecum Auctions

Robert Kiernan og hans søn Sean begyndte arbejdet med at gøre bilen køreklar igen, men først da Robert døde i 2014 fandt sønnen Sean motivationen til langt om længe at få færdiggjort arbejdet med at få bilen ud på vejene igen.

For at opfylde familiens drøm om at vise den berømte bil frem tog Sean kontakt til Ford.

I sommeren 18 blev den originale Ford Mustang GT Fastback fra 1968 for første gang vist frem i Europa. Det skete i forbindelse med Goodwood Festival of Speed i England.

Nu har bilen så fået ny ejer.