Kan du leve med rækkevidden? Så billig bliver Mazdas nye elbil

Kan du leve med en begrænset rækkevidde for hver opladning, kan de danske priser på den nye elektriske Mazda MX-30 måske friste.

Mazda har nu offentliggjort priserne på alle udgaver af mærkets nye elbil, der kommer på det danske marked i september i år, og priserne ser fornuftige ud.

Prisen kommer til at starte ved 240.000 kr. for en MX-30 SKY, som bliver den veludstyrede indstigningsmodel.

Udover Mazda MX-30 SKY kommer modelprogrammet til at omfatte MX-30 First Edition til 253.000 kr. og MX-30 COSMO til 270.000 kr.

Prisen på 240.000 kr. er 55.000 billigere end indstigningsprisen på en benzindrevet Mazda CX-30, som endda har mindre udstyr.

Største hage ved Mazdas nye elbil er, at batteriet kun er på 35,5 kWh, hvorfor den officielle rækkevidde er helt nede på 200 km.

Til sammenligning har den nye Peugeot e-2008 et batteri på 50 kWh og en rækkevidde pr. opladning på 310 km. Til gengæld er prisen for den franske elbil også 299.990 kr.

Den korte rækkevidde

Hvis man undrer sig over, at Mazda har valgt et batteri på kun 35,5 kWh, når det betyder, at rækkevidden i helt optimale betingelser er 200 km, så er japanernes egen forklaring, at det er mindre miljøbelastende at producere end et større batteri, og at rækkevidden opfylder mange menneskers daglige transportbehov.

- Derfor kan MX-30, også i kraft af sin størrelse, fungere som familiens eneste bil i mange tilfælde eller alternativt som bil nr. 2, skriver Mazda om elbilen.

Elmotoren yder 143 hk og 265 Nm, tophastigheden er 140 km/t, og accelerationstiden fra 0-100 km/t er 9,7 sekunder.

