Kan du regne det ud? Derfor sælges denne smukke Bugatti til discountpris

For at fejre Bugattis 110 års fødselsdag har mærket præsenteret en smuk åben Bugatti, som vil blive produceret i 500 eksemplarer. Alle eksemplarer er udsolgt på blot tre uger.

Det oplyser Bugatti i en pressemeddelelse.

Bugattien koster 30.000 euro, svarende til 225.000 kroner, uden afgifter og moms, så der er tale om en meget billig Bugatti i forhold til, hvad eksempelvis en Chiron koster. Men kan du regne ud, hvorfor denne er så billig?

Titlen på den nye bil giver måske en ledetråd, for modellen hedder Bugatti Baby II prototype. Her skal man særligt lægge mærke til ordet 'Baby' for at finde svaret på den lave pris.

Skruer vi tiden tilbage til 1922, ville bildesigneren Ettore Bugatti gerne give en gave til sin fireårige søn Roland. Derfor byggede han en elektrisk udgave i halv størrelse af den berømte Type 35-racerbil.

Nu kommer der så en ny udgave - Baby II - og hvor Baby-modellen i 1922 var i halv størrelse af racerbilen, er den nye model skaleret, så den er 75 procent af størrelsen på den originale Type 35. Baby II er 2,8 meter lang, 1 meter bred og vejer 230 kg.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Standard leveres bilen i denne blå farve. Foto: Bugatti

Årsagen til det er, at både børn og voksne nu skal kunne køre bilen.

- Mens de originale 500 Baby-modeller kunne være meget små for selv mindre børn, vil Baby II tillade både forældre og bedsteforældre at dele glæden ved at køre med deres børn og børnebørn, skriver Bugatti i pressemeddelelsen.

Kan fjernstyres

Alle biler er udstyret med horn, bakspejl, håndbremse lys og desuden en fjernbetjening til at lukke bilen ned fra en afstand på op til 50 meter, hvis en uerfaren chauffør ikke har styr på Bugattien.

Drivkraften er en moderne elektrisk motor med litium-batterier og energiopsamlende bremsesystem.

Baby II er designet til at skulle være sjov at køre. Den baghjulstrukne bil kommer med to forskellige køreprogrammer tilpasset til forskellige niveauer af chauffører.

Artiklen fortsætter under billedet ..

Det smukke klassiske rat har fundet vej til den nye model. Foto: Bugatti

Den ene køreindstilling er en 1kW 'børne-indstilling', som begrænser bilens topfart til 20 km/t. Alternativet er en 4kW 'voksen-indstilling' med en topfart begrænset til 45 km/t.

Er man modigere end det, er der dog mulighed for ved brug af en speciel 'Speed Key' at få op til 10 kW og samtidig fjerne topfartsbegrænseren.

Rækkevidden er på op til 30 kilometer.

Se også: Lige så vigtig som Golfen og Boblen: Nu er længe ventet VW endelig her