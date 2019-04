Kan du se forskel? Her er stenslaget, der ikke skal ordnes

Det kan lyde næsten lige så højt som geværild og give en brat opvågning under en længere køretur: Knaldet fra stenen, der rammer ruden og sætter et iøjnefaldende aftryk på det frie udsyn.

Efter overraskelsen følger ofte ærgrelse over ødelæggelsen - og måske usikkerhed om, hvor galt det egentlig står til. Skal ruden skiftes, eller kan man køre videre?

I enkelte tilfælde kan man være heldig, at stenen ikke er gået gennem det øverste lag glas. Den type stenslag kaldes en nist, og den kan man roligt køre videre med. Oftest har man dog ikke set det værste endnu, når man kigger på stenslaget første gang. Hvis stenen er gået igennem det første lag glas, vil det nemlig slå revner og vokse med tiden.

Det skriver Dansk Bilglas i en pressemeddelelse.

Stenslaget vokser

Hvis stenslaget er gået gennem det første lag glas, men er mindre end en 2-krone, kan det ifølge Dansk Bilglas som udgangspunkt repareres uden at skulle skifte hele ruden. Det gælder også, hvis hullet har slået en lille smule revner.

Det er dog også her, det handler om at være hurtig. Så snart revnerne har vokset sig større end en 2-krone, er der nemlig ingen vej uden om at få hele ruden skiftet.

Ifølge eftermarkedschef hos Dansk Bilglas, Steen Norstrøm Pedersen, er især to ting afgørende for, hvor lang tid man har at løbe på.

- Høje temperaturer får glasset til at udvide sig. Det så vi sidste år, hvor den varme sommer gjorde, at der var rigtig mange stenslag, som slog revner, og derfor også mange forruder, der måtte skiftes. Hvor stenen rammer på ruden har også noget at sige. Jo tættere på kanten, jo større risiko for revner, siger han i pressemeddelelsen.

Se også: Elon Musk: Din Tesla kan laves om til selvkørende taxa om natten

Dæk hullet til

Vil man være endnu mere sikker på at slippe fra stenslaget med en mindre reparation, skal man ifølge Steen Norstrøm Pedersen sørge for at holde hullet rent.

- Sørg for at have et stenslagsklistermærke i dit handskerum. Er uheldet ude, kan du sætte stenslagsklistermærket for hullet og hurtigt sikre, at der ikke kommer vand, sandkorn og snavs ind i hullet. Hvis der først kommer skidt i stenslaget, kan det være vanskeligt eller helt umuligt at lave en pæn reparation, siger han i pressemeddelelsen.

Dansk Bilglas inddeler stenslag i fire forskellige kategorier, som du kan se herunder.

De fire typer stenslag Nisten

Stenslaget er her så småt, at det ikke vil vokse og revne. Ifølge Dansk Bilglas kan man derfor roligt køre videre uden at få skaden repareret.





Bulls Eye

Hvis stenen er gået igennem det første lag glas, kommer man ikke udenom en tur forbi værkstedet. Er stensalget stadig uden revner og mindre end en 2-krone, kan det klares med mindre reparation.





Lille Stjerne

I nogle tilfælde vil stenslaget få ruden til at revne. Sker det, begynder rudens levetid at rinde ud. Man kan dog som udgangspunkt stadig nøjes med en reparation, hvis man får det gjort, inden revnerne gør stenslaget større end en 2-krone.





Store Stjerne

Tiden er gået. Hvis stenslaget får lov at sidde længe, vil revnerne i nogle tilfælde vokse betragteligt. Ender det med at se ud som herunder, har glasmontøren ingen anden mulighed end at skifte hele ruden.



Kilde: Dansk Bilglas Vis mere Luk

Se også: USA's største: Eksplosion rammer vild Porsche-samling