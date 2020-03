Kan du se forskellen? BMW har fået nyt logo

For at holde sig i trit med tiden opdaterer bilmærker af og til deres logo, og nu har tyske BMW valgt at opdatere deres karakteristiske runde logo med den blå og hvide 'mølle' i midten.

Efter mere end 20 år med samme udseende på logoet har BMW nu offentliggjort, hvordan det nye logo kommer til at se ud.

- BMW-brandet lever nu op til nutidens forventninger og visuelle stil og passer bedre til den digitale tidsalder, skriver BMW i en international pressemeddelelse.

BMW Danmark oplyser, at det nye BMW logo 'vil blive brugt i alle visuelle udtryk fremover. Det todimensionelle logo skal signalere åbenhed og transparens - med reduceret brug af farver og proportioner,' lyder det.

Det vil altså også sige, at selve udseendet på logoerne, der skal sidde på bilerne vil forblive det, man kender i dag, mens det nye logo skal bruges som en del af en ny online visuel identitet.

På de to billeder herunder kan du se forskellen på det nye og det gamle logo fra BMW.

Her ses det gamle mere tre-dimensionelle logo. Foto: J. Pelaez/Ritzau Scanpix

Her er det nye og mere transparante logo. Foto: BMW

Fladt og gennemsigtigt

Det er sjette gang siden grundlæggelsen af BMW, at tyskerne har skiftet logo. Det nye logo har stadig det blå og hvide mønster i midten, som faktisk er staten Bavarias flag.

Største ændring fra det gamle til nye logo er, at ringen, hvor BMW-navnet står i, er gået fra at være malet sort til at være gennemsigtig, så man kan se baggrunden gennem logoet. Hvordan det ser ud, kan du se på billedet over artiklen, hvor det nye logo er påklistret konceptbilen Concept i4.

En anden stor ændring er, at, hvor det nu udgåede logo ser mere tre-dimensionelt ud, bliver det nye mere fladt at se på. Det skulle efter sigende være bedre i forhold til online brug.

