Kan du se forskellen?

Mazda er klar med en ny hybridbil. Du skal være skarp for at adskille den fra Toyotas tilsvarende

Mazda er snart klar til at lancere mærkets første hybridbil på det danske marked. Men du skal have luppen fremme for overhovedet at se, at der er tale om en Mazda.

Den nye Mazda 2 Hybrid, som modellen hedder, er nemlig en Toyota Yaris i Mazda-forklædning.

Toyota har samarbejder med flere andre bilproducenter verden over om, at de øvrige mærker kan lancere Toyota-udviklede modeller under egne brands. Derfor finder man hos Suzuki modellerne Swaze og Across, der er baseret på henholdsvis Toyota Corolla og Rav4.

Mazda har også et globalt samarbejde med Toyota, og det får den betydning, at modellen, som vi normalt kender som Toyota Yaris, nu kommer som en Mazda 2 Hybrid. Den skal leveres af Toyota Motor Europe og vil indgå i Mazdas modelprogram i hele Europa ved siden af den eksisterende Mazda 2.

Her er Toyota Yaris, som er den oprindelige model. Foto: Toyota

Der er ikke meget ud over logoet, der adskiller Mazda 2 Hybrid fra Toyotaen. Foto: Mazda

Toyota Yaris kom på det danske marked i fjor. Foto: Toyota

Næste år får Yaris en japansk søster i form af Mazda 2 Hybrid. Foto: Mazda

Mazdas 'Yaris-klon' kommer på det danske marked i løbet af foråret næste år, og som man kender det fra Toyotaen, byder Mazda 2 Hybrid på en tre-cylindret 1,5-liters benzinmotor og elmotor, der giver en samlet ydelse på 116 hk.

Det sender Mazda 2 Hybrid fra 0-100 km/t på 9,7 sekunder, mens topfarten ligger på 175 km/t. Forbruget ligger på mellem 25,0 og 26,3 km/l.

Når Mazda er klar til sælge bilen i Danmark, kan den fås i tre forskellige udstyrsvarianter Indstigningsmodellen hedder Mazda 2 Hybrid Pure, og den efterfølges af Mazda 2 Hybrid Agile, mens den topudstyrede version hedder Mazda 2 Hybrid Select.

De danske priser på Mazdas nye hybridbil med Toyota-DNA kendes endnu ikke.