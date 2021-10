Kan give trafikale gener frem til 2022

For at forstærke Langelandsbroen skal der arbejdes frem til foråret 2022

I disse år arbejder Vejdirektoratet på at forstærke Langelandsbroen, som forbinder den lille Siø med Langeland, så broen kan holde i mange år endnu.

Nu er entreprenørerne gået i gang med at støbe ved broens betonfag, og det betyder, at der kan opstå trafikale gener i aften- og nattetimerne frem til foråret 2022.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- I 2021 har vi arbejdet med at etablere en ekstern forspænding omkring broens indvendige vægge og hugget den dårlige beton væk. Nu er turen kommet til at støbe beton i forankringsblokkene, og det kan komme til at give nogle trafikale gener på nogle hverdagsaftener, siger Dorthe Hvid, som er projektleder i Vejdirektoratet, i en pressemeddelelse.

I alt skal 19 betonfag støbes, og selve støbningen vil foregå i broens indre, hvorfor entreprenørerne har brug for at inddrage en del af pladsen på broen til blandt andet en betonblandemaskine, en pumpe, en lastbil, en generator og øvrige køretøjer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der skal støbes 19 betonfag for at forstærke broen. Foto: Vejdirektoratet

Arbejderne vil finde sted på hverdagsaftener mellem 18.00 om aftenen og 06.00 om morgenen frem til foråret 2022.

Når støbearbejdet er i gang, vil der være ét spor farbart over broen og opsat et midlertidigt trafiklys til at regulere trafikken. Hastighedsgrænsen vil fortsat være 50 km/t.

- Vi prioriterer, at broen er åben for trafik under hele arbejdet, siger Dorthe Hvid.

Renoveringen af Langelandsbroen forventes afsluttet i maj/juni 2022, oplyser Vejdirektoratet.