Kan gribe som en baseball-handske: Her er ny genial airbag

Japanske Honda har et bud på, hvordan airbaggen, som beskytter i frontale kollisioner, kan forbedres.

Det oplyser bilkoncernens amerikanske afdeling i en pressemeddelelse.

Denne airbag er beregnet til at skulle beskytte de to personer på bilens forsæder, og hvor en normal airbag er opbygget af ét oppusteligt kammer, finder man hele fire i den nye Honda-airbag. Her er nemlig et stort central kammer og to yderligere kamre på siden, som pustes op, når uheldet er ude.

Honda oplyser, at kamrene skal sikre, at airbaggen i højere grad 'griber' chaufførens eller passagerens hoved og sørger for, at det lander centralt i airbaggen og bliver der, nærmest på samme måde som en baseballhandske.

Den nye airbag, som du kan se blive testet i videoen over artiklen, skal minimere risikoen for, at passagerens hoved glider af airbaggen eller på anden vis roterer under kollision, som kan være tilfældet i denne type af airbags, som findes i dag.

Realitet næste år

Det nye airbag-design vil blive rullet ud i Hondas USA-produkter fra 2020 og frem. Der er ikke nogen melding om, hvornår og om designet vil blive installeret i Hondas køretøjer på globalt plan.

- Denne nye airbag-teknologi repræsenterer Hondas fortsatte indsats for at fremme sikkerheden i en bredere række crashscenarier og afspejler den innovative tankegang, som vores ingeniører bruger for at tackle udfordringen med at reducere trafikskader og dødsulykker, siger Jim Keller, præsident for Honda R&D i Amerika, i pressemeddelelsen.

Han fortæller desuden, at ingeniørerne regner med, at den nye airbag vil have 'vidtrækkende effekter på folks liv i mange år fremover'.

