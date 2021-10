Kan koste dig dyrt: Nu skal bilister huske dette

Natten til søndag skal vi stille urene en time tilbage, da vi går fra sommertid til vintertid. Mange af vores elektroniske apparater kan efterhånden selv finde ud af at stille uret en time tilbage, men for bilister er der grund til at være ekstra opmærksom.

For det er nemlig ikke alle automatiske parkeringsskiver, som selv indstiller sig til vintertid, og hvis man ikke kontrollerer, om den automatiske parkeringsskive i bilen har stillet uret en time tilbage, kan man risikere en ærgerlig afgift.

- Overgangen til sommer- og vintertid kommer hvert år bag på mange, som glemmer også at stille deres elektroniske p-skive. Det giver altid en række henvendelser til vores rådgivning fra bilister, som har fået en ærgerlig p-afgift. Men det er ens eget ansvar at sikre sig, at tiden og datoen på p-skiven er indstillet korrekt, siger Dennis Lange, som er chefkonsulent i FDM, til organisationens hjemmeside.

Har man ikke en automatisk parkeringsskive, men blot en god, gammeldags manuel af slagsen, skal man ligeledes sørge for at være opmærksom på, om uret i bilen er stillet til vintertid, så man ikke kommer til at sætte p-skiven efter et ur, der er en time foran.

Hos Q-Park understreger de, at de ikke vil have lempelige regler på grund af skiftet.

- Vores job er at mindske misbruget af p-båsene på de pladser, hvor vi fører opsyn. Det kan vi kun gøre ved at tjekke bilernes p-skiver. P-skiven er på mange pladser p-vagtens eneste mulighed for at tjekke, om en bil har ret til at holde på p-pladsen, siger Alex Pedersen, som er direktør hos Q-Park, i en pressemeddelelse.

Direktøren understreger, at skiftet til vintertid ikke betyder, at der er flere p-vagter på arbejde.

- Q-Park har nøjagtig samme bemanding 31. oktober som på alle andre søndage, siger han.