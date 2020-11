Kan koste dig kortet: Dette må du ikke gøre i bilen

Når bilens ruder iser til, er det vigtigt at få fjernet isen, inden du kører, for ellers kan det koste dyrt

På en travl morgen kan det være irriterende at bruge tid på at få skrabet isen af bilens ruder, inden du kan komme afsted, men der er god grund til at gøre det.

Det kan nemlig i værste fald koste dig kørekortet, hvis ikke du sørger for, at udsynet er tilstrækkeligt i bilen.

Ifølge DMI er der mulighed for nattefrost i dag og slutningen af denne uge, men det må ikke friste dig til at køre afsted med blot et 'udkigshul' i forruden, hvis der er is på bilens ruder.

Det er nemlig slet ikke nok rent sikkerheds- og lovmæssigt.

Som udgangspunkt får man en bøde på mellem 1000 og 1500 kr., alt efter hvor meget is man har fjernet fra bilens ruder, men politiet kan også snuppe dit kørekort, hvis de vurderer, at dit udsyn ikke er acceptabelt.

Gør du dette ved bilen om morgenen? Det kan ødelægge forruden

Pas på med tomgangen

Der er flere måder, hvorpå du kan afise eller afrime ruderne. Det bedste er at tænde for bilens motor, og sætte ventilationssystemet til at varme forruden op, mens bilen er parkeret.

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt om, kan det dog være risikofyldt at få fjernet isen ved at tænde bilen.

Flere bilejere har eksempelvis fået deres bil stjålet, da den stod tændt i indkørslen med nøglerne i for af afise.

Hvis der er is på ruden, er der altså ikke andet for, end at tage en tur rundt med isskraberen.

De bedste redskaber til at fjerne rim og is er ifølge energiselskabet OK kombinationen af en isfjerner-spray og en dobbeltsidet skraber, hvor den ene side har en gummibelægning til rim og dug, mens den anden side har en plasticbelægning til hårdere is og sne.

Husk at sidespejle, lygter og nummerplade også skal være fri for is og sne på de dage, hvor man vågner op til et sneklædt landskab.

Dette har bilister svært ved