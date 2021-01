Kan lade fuldt op på fem minutter

For første gang er der blevet fabriksproduceret et batteri til elbiler, der er i stand til at blive fuldt opladet på fem minutter, og det markerer et væsentligt skridt i retningen af, at elbiler kan lades lige så hurtigt op, som en benzin- eller dieselbil kan fyldes med brændstof.

Det skriver The Guardian.

Det nye litium-ion-batteri er blevet udviklet af det israelske firma StoreDot og fremstilles af Eve Energy i Kina på standardproduktionslinjer.

Ifølge mediet har StoreDot allerede demonstreret det lynopladende batteri i telefoner, droner og elektriske scootere, og nu skal de 1000 batterier, som firmaet nu har produceret, fremvises for bilproducenter og andre virksomheder.

Stadig udfordringer

Selvom det lyder lovende med batterier, der kan oplades fuldt på fem minutter, er der stadig visse udfordringer, der skal løses.

Blandt andet kræver batteriet ladere med meget højere spænding end de, der bruges i dag.

I stedet for grafit bruger StoreDot en type nanopartikler, som hurtigere og lettere kan sørge for, at ionerne kan ledes i litium-ion-batterier. Ifølge firmaet vil prisen på batteriet være den samme som på nuværende batterier.

- Fem minutters opladning af litium-ion-batterier blev anset for umuligt. Men vi frigiver ikke en laboratorieprototype, vi frigiver tekniske prøver fra en masseproduktionslinje. Det viser, at det er muligt, og at det er kommercielt klar, siger Doron Myersdorf, adm. direktør i StoreDot, til The Guardian.

