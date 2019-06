Karismatisk Audi får elektrisk erstatning

I 2025 går Audi efter at give sine klimatossede kunder 30 modeller at vælge imellem, som enten helt eller delvist er drevet frem af strøm.

Af dem skal 20 være helt elektriske, og det mål får stor betydning for bilproducentens nuværende modelprogram. Ifølge Automotive News Europe vil Audi skære 'en række modeller fra', som ikke længere giver økonomisk mening. Og Audi-chef Bram Schot har allerede udpeget den første bil, der bliver offer for den eldrevne kniv: Den lille Audi TT sportsvogn.

Hvilke andre modeller, der med sikkerhed ryger i svinget, er endnu ikke besluttet. Men dødsdommen til TT-modellen betyder dog ikke, at man aldrig mere vil kunne få en sportsvogn fra Audi til under 1 mio. kroner.

Ifølge Automotive News er det meningen, at Audi TT indenfor en overskuelig fremtid vil få en elektrisk afløser til nogenlunde samme pris.

Modellen koster herhjemme fra 590.000 kroner.

Audi vil føre an

Audi præsenterede sit 2025-mål om at have 30 elektrificerede biler i modelprogrammet i sidste uge. Her gjorde producenten det også klart, at man går efter at blive markedsledende.

- På mellemlangt sigt ønsker vi at have det stærkeste udvalg af elektriske modeller blandt producenterne af premiumbiler, uddyber Bram Schot overfor Automotive News.

Ved samme lejlighed nævnte han den ultra-sportslige Audi R8 og flagskibet A8 som mulige biler, der kan ende med at blive genopfundet med elmotor.

Audi er ikke ene om at investere heftige summer i omstillingen til elektrisk drift. Også koncernfætteren Volkswagen har satset milliarder på teknologien.

Ud over, at alle bilproducenter inden længe skal leve op til skærpede miljøkrav i EU, skal en del af begrundelsen ifølge Automotive News findes i de to producenters involvering i dieselskandalen. En sag, der ikke alene har kostet heftige bøder, men også mange år med negativ omtale.

