Kassen er tom: Nu får du ikke flere skrot-penge for din dieselbil

I to uger har ejere af ældre dieselbiler kunnet få en højere skrotpræmie, men nu er pengene brugt

Siden 24. februar har det for ejere af dieselbiler ældre end år 2006 været muligt at få 5000 kroner i skrotpræmie for at lade dieselbilen pensionere mod de normale 2200 kroner, som præmien ligger på.

Der var afsat 26 millioner kroner i puljen til udbetaling til ejerne af de aldrende dieselbiler, men nu er de 26 millioner kroner brugt op. Således lukkede Miljøstyrelsen for nye ansøgninger mandag 9. marts.

Det skriver FDM.

De 26 millioner kroner svarer ifølge Miljøstyrelsen til udbetaling for omkring 9000 dieselbiler. Tal fra bilstatistik.dk, der samler alle tal over den danske bilpark, viser, at der findes mindst 150.000 dieselbiler, som er indregistreret før 2006 i Danmark.

I 2019 blev der skrottet cirka 23.000 ældre dieselbiler som følge af ordningen.

Flere penge

Puljen på 26 millioner kroner var en del af en samlet pulje på i alt 100 millioner kroner, som var afsat til af miljøhensyn at få flere danskere til at skrotte gamle dieselbiler mod at få flere penge i skrotpræmie.

Puljen i 2019 blev opbrugt på meget kort tid, og nu har det vist sig også at gå hurtigt i år, hvor de 26 millioner blev brugt på to uger, selvom puljen faktisk var åben helt frem til 31. marts.

Hos Autobranchen Danmark mente man, da 2020-delen af puljen blev åbnet, at hverken skrotpræmien eller puljen var stor nok.

- Skrotpræmien bør gøres permanent, og puljebeløbet bør gøres markant større. Den nye ordning rummer blot 26 millioner kroner. I starten af 2019 øremærkede man 67 millioner til en lignende ordning, der hurtigt blev udtømt. En grøn omstilling af vores bilpark kræver gevinster i begge ender for forbrugerne. Både når de køber en grønnere bil, men også når de vælger at sende den gamle og udtjente bil til skrot, sagde Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, dengang i en pressemeddelelse.

Hos FDM har de nu samme budskab, efter at 2020-delen af puljen er blevet brugt op.

- Den forhøjede skrotpræmie har været en succes og har været med til at få mange af de uønskede ældre dieselbiler væk fra vejene. Derfor ser vi også gerne, at man finder nye penge, så man kan forlænge ordningen og gerne udvide den til at gælde alle årgange af dieselbiler uden partikelfilter, siger Dennis Lange, juridisk konsulent i FDM, til FDM.

