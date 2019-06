Katapultsæde og røgkanon: 'Verdens mest kendte bil' skal på auktion

Dry Martini, ulastelige jakkesæt og mere eller mindre vellykkede, britiske ordspil.

Verdens mest genkendelige hemmelige agent, James Bond, har mange karaktertræk, der har fulgt ham fra de første bøger til nutidens storfilm. Måske mest udødelig er hans forkærlighed for uopnåeligt hurtige sportsvogne, og det kan særligt én bil tage æren for: Aston Martin DB5.

Bilen, der transporterede agenten rundt i 60'er-filmene Goldfinger og Thunderball, var med til at definere Hollywoods svar på Bond-karakteren og gjorde så stort et indtryk, at modellen siden er blevet et ikon. Nu skal den tredje af bare fire eksemplarer, der oprindeligt blev ombygget til de to film, på auktion.

Det sker hos auktionshuset RM Sotheby's, og ifølge mediet The Drive forventes Bond-bilen at indbringe mellem 26 og 40 mio. kroner.

Bygget til at holde

Efter Aston Martins første medvirken i Goldfinger, skaffede produktionsselskabet bag James Bond-filmene to nye eksemplarer af DB5 til Thunderball. Den auktionsaktuelle bil var den ene af disse, og den fik de samme dræbende hjælpemidler som i den foregående film.

Ifølge RM Sotheby's stod Aston Martin dog selv for at montere dem denne gang, og de blev lavet til at fungere igen og igen. Det betyder også, at der på bilens originale specifikationsark fra fabrikken står: 'Bond Car'.

Blandt udstyret var et katapultsæde, en røgkanon, maskingeværer i kofangerne og et skudsikkert skjold, der kunne køre op foran bagruden.

Den britiske agent havde i alt adgang til 13 forskellige hjælpemidler i bilen, og to af disse blev angiveligt aldrig brugt i filmene: En telefon i dørsiden og et hemmeligt rum under førersædet med et rigt udvalg af våben.

Alle hjælpemidler virker

Siden filmoptagelserne har bilen haft tre ejere, hvoraf den seneste har ladet den gennemgå en omfattende, fire år lang restaurering.

Ifølge RM Sotheby's blev de mange hjælpemidler ved samme lejlighed gået efter, så de alle fungerer efter hensigten i dag.

Selv om der kun blev brugt fire eksemplarer af Aston Martin DB5 i Goldfinger og Thunderball, er bilen ikke helt så sjælden, som den har været. Modellen har optrådt i flere nyere Bond-film, og sidste år besluttede Aston Martin sig for at bygge 28 identiske kopier af den bil, der nu skal på auktion.

Er man mere interesseret i den ægte vare, så ryger den under hammeren på RM Sotheby's store bilauktion i Monterey, USA, 17. august.

Se flere billeder af bilen herunder: