'Kedelig fejl': Bilejere tankede forkert brændstof

Sommeren er højsæson for, at bilister ved en fejl kommer til at fylde forkert brændstof på deres bil, men det er ikke kun bilisterne selv, der kan komme til at bytte rundt på benzin og diesel.

For cirka 14 dage siden var der ved en fejl hældt diesel i en tank til en benzinstander på Oil-tanken på Christian X' Vej i Viby ved Aarhus.

Fejlen betød, at omkring 30 bilister, som troede, at de tankede benzin, endte med diesel i tanken.

Det skriver Stiften.

- Der var tale om en kedelig, menneskelig fejl, som vi beklager over for vores kunder. Vi har procedurer, som betyder, at det ikke skulle kunne ske. Der kom lidt diesel i benzinstanderen. En tankvognschauffør fra vores leverandør med 25 års erfaring troede, lastbilens tank med diesel var tom, så omkring 2000 liter diesel blev blandet i en 25.000 liter tank, siger Henrik Schøler, som er direktør for Oil i Danmark, til mediet.

Dækker udgifterne

Ifølge mediet betød fejlen, at nogle af bilisterne oplevede, at deres bil gik ud, mens andre kunne konstatere, at deres bil pludselig begyndte at 'hoppe' afsted.

Kunderne, som blev ramt af fejlen, får dækket udgifterne til værkstedet, som for de flestes vedkommende er gået til at få renset tanken og skiftet filtre samt en ny tankfuld benzin.

Selvom det er en dårlig idé at tanke diesel på en benzinbil, skal bilisterne være glade for, at det ikke var omvendt. Det er nemlig værre at fylde benzin på en dieselbil.

Benzin mangler nemlig den smørende effekt, som findes i diesel, og som er afgørende for dieselmotorer.