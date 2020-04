Kender du denne side? Her udstilles stædige bilforhandlere

Har du købt en bil, som du efterfølgende konstaterer har fejl, kan du klage over handlen til Ankenævn for biler. Hvis du får medhold i din klage, vil bilforhandleren typisk blive bedt om at betale en del af købesummen tilbage.

Ovenstående er et eksempel på en typisk sag hos Ankenævn for biler, der er branchens eget ankenævn, og som er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen DI, Dansk Bilbrancheråd, AutoBranchen Danmark og FDM.

Hos ankenævnet kan almindelige forbrugere klage over ting relateret til køb af biler over 10.000 kr. eller en værksted/serviceregning over 1500 kr. Der kan klages over alle bilforhandlere og værksteder.

Se også: Fordobler omsætningen: Online-værksteder har fået ekstra travlt

Selvom man skulle stå i den situation, at Ankenævn for biler giver medhold i en klage, kan man ikke være sikker på, at forhandleren eller værkstedet nu også efterlever ankenævnets afgørelse – som f.eks. at betale en del af en købesum tilbage.

Hvis en forhandler eller et værksted nægter at efterleve afgørelsen, bliver de registreret i Ankenævn for bilers 'Udhængsskab'.

- Ankenævn for biler offentliggør på denne side navne på de virksomheder, der ikke efterlever ankenævnets afgørelser. Formålet med udhængsskabet er at sikre, at forbrugerne på et oplyst grundlag kan vurdere, om de ønsker at indgå aftaler med konkrete forhandlere/værksteder, skriver ankenævnet om siden.

I skrivende stund er listen, hvor en virksomhed ikke har fulgt ankenævnets afgørelse, på 48 sager. Virksomheder kan dog godt optræde flere gange på listen, hvis de er involveret i flere sager, hvor de ikke efterlever ankenævnets afgørelser.

Står der i et år

Når en virksomhed står på listen, forbliver de der et år, hvorefter de skal slettes fra udhængsskabet. Forbrugerorganisationen FDM lavede i oktober 2019 en opgørelse over antallet af virksomheder i udhængsskabet.

- Selvom langt de fleste virksomheder respekterer afgørelserne fra Ankenævn for biler, har vi gennem de senere år set, at flere virksomheder nægter at følge nævnets afgørelser og dermed kommer i udhængsskabet. Det er en ærgerlig udvikling, sagde Casper Schad, advokat i FDM, i den forbindelse til forbrugerorganisationens egen hjemmeside.

- Ankenævnet skulle netop være en genvej til at få en uenighed afgjort. I stedet bliver det i flere tilfælde nu en omvej, hvor forbrugerne er nødt til at begynde forfra hos domstolene, hvis virksomhederne ser stort på afgørelserne. Sådan burde det ikke være, sagde han.

Se også: Bilforhandlere forventer drastisk nedgang: - Det rammer hårdt