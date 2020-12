Kendes for noget helt andet: Nu vil de også bygge elbiler

Subaru har i mange år sværget til boxermotorer i deres biler, og derfor vil mange nok forbinde Subaru med de karakteristiske boxermotorer. Nu vil japanerne dog også være med på elbilbølgen.

Virksomheden forbereder sig nemlig lige nu på lancering af mærkets første elektriske bil

Det oplyser Subaru Danmark i en pressemeddelelse.

Der bliver tale om en fuldt elektrisk mellemstor SUV, som bliver tilsvarende Forester-modellen i størrelse. Den skal introduceres i 'første halvdel af 2020'erne,' hvorfor der altså potentielt kan gå et stykke tid, før vi får den at se.

Elbilen vil blive bygget på en platform, der deles med Toyota.

Endnu er der ikke yderligere oplysninger om Subaru-elbilen, og japanerne oplyser, at de vil fortælle mere om modellen i løbet af det næste år. Man kan dog godt forvente, at bilmodellen vil have firehjulstræk.

Subaru har over de senere år lanceret hybridvarianter af deres tre vigtigste modeller, som hedder Impreza e-Boxer, Subaru XV e-Boxer og Forester e-Boxer, og de modeller står for 60 procent af firmaets omsætning.

Sænkede prisen

Det japanske bilmærke er ikke blandt de store spillere på det danske marked.

Subaru er mere udbredt bilmærke i mange andre lande. Men det vil japanerne gerne ændre på, og derfor satte de for nyligt priserne ned på deres modeller. En af mærkets modeller blev derfor over 100.000 kr. billigere.

- Med øget markedsføring og en aggressiv prissætning kan vi give flere danske bilejere mulighed for at opleve den komfort og sikkerhed, som Subaru repræsenterer. Vi sætter priserne dramatisk ned, så flere får øjnene op for et japansk bilmærke, der byder på mere udstyr, bedre holdbarhed og enestående køreegenskaber, lød det i den forbindelse fra Niels Thaning, som er salgsdirektør i Subaru Nordic.

Tal fra bilstatistik.dk viser, at der i august og september i år blev solgt blot seks Subaruer i Danmark, hvilket var de to seneste måneder, inden priserne blev sat ned. I de to efterfølgende måneder, altså oktober og november, blev der solgt henholdsvis 13 og 16 nye Subaruer. I oktober og november året før blev der solgt 19 nye Subaruer i Danmark, så det er vanskeligt at udlede, om prishugget har virket.

