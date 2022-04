Kendt for mikrobiler: Her er deres nye elbil

Bilmærket Smart er nok ikke det første, der popper op på nethinden hos de fleste, hvis man beder dem nævne et bilmærke. Men mærket, som især blev kendt for at bygge mikroskopiske bybiler, findes endnu, og nu er Smart klar med en ny elbil, der kort og godt kommer til at hedde '#1'.

Og sidder du og håber på, at Smart #1 bliver lige så lille som en Smart Fortwo, kan du godt tro om igen.

Elbilen bliver nemlig en skrumpet SUV med en længde på 427 centimeter. Den 100 procent eldrevne bil kommer med en batteripakke på 66 kWh, som giver en forventet rækkevidde på mellem 420-440 km.

Umiddelbart tyder det ikke på, at man kommer til at mangle kræfter i den nye Smart #1, for den kommer med 272 hk og 343 Nm. Smart oplyser ikke, hvor hurtigt elbilen sprinter fra 0-100 km/t - blot at topfarten er begrænset til 180 km/t.

Når der skal strøm på maskineriet igen, kan #1 lades med op til 150 kW ved en DC-lader og 22 kW ved en hjemmelader. Ved en DC-lader kan Smart #1 lade fra 10 til 80 procent strøm på mindre end en halv time, mens det tager under tre timer ved en 22 kW AC-lader.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Elbilen kommer med 272 hk og 343 Nm. Foto: Smart

Endnu ukendt

Som det hører sig til i moderne biler, kommer Smart #1 med adskillige skærme i kabinen, som blandt andet tæller en 12,8 tommer skærm til infotainmentsystemet og 9,2 tommer digital instrumentering.

Endnu oplyser Smart ikke noget om, hvornår modellen kommer på markedet, og om den vil blive lanceret i versioner med færre kræfter end de 272 hk.

I dag er Smart både ejet af Mercedes-Benz og kinesiske Geely.