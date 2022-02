Kendt for særlig detalje: Nu laver de den om

Kølerfigurer på biler hører efterhånden fortiden til. Dog ikke hos det hæderkronede britiske adelsmærke Rolls-Royce, som er berømt for deres kølerfigur 'Spirit of Ecstasy'.

I 111 år har Spirit of Ecstasy prydet de overdådige bilmodeller fra Rolls-Royce, men nu vil den BMW-ejede bilproducent i anledning af mærkets første elbil ændre på designet af kølerfiguren.

Den skal nemlig være mere aerodynamisk.

Modellen Spectre, som den kommende elbil vil hedde, bliver mærkets mest aerodynamiske model til dato, og derfor nytter det ikke, at kølerfiguren tager for meget vind under kørsel.

Derfor har Rolls-Royce brugt ikke færre end 830 timer på at redesigne og teste det nye design i en vindtunnel.

Bilproducenten fremhæver, at den nye Spirit of Ecstasy er blevet lavere og med en mere dynamisk fremtoning.

Den nye måler derfor 82,73 mm i højden mod 100,01 mm tidligere, mens 'vingerne' er blevet mere strømlinede at se på.

Her kan du se den originale udgave af Spirit of Ecstasy. Foto: Rolls-Royce

Største forskel er måden, som Spirit of Ecstasy står på. Tidligere stod hun med fødderne samlet og benene lige. Nu er det ene ben foran det andet, mens der også bøjes i knæene.

- Spirit of Ecstasy er det mest berømte og eftertragtede automobile symbol i verden, siger Torsten Müller-Ötvös, som er adm. direktør i Rolls-Royce, i en pressemeddelelse.

- I sin nye form er hun mere strømlinet og yndefuld end nogensinde før - det perfekte symbol for den mest aerodynamisk Rolls-Royce, der nogensinde er skabt, siger han.

Danske Anders Warming er designchef hos Rolls-Royce.