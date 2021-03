Kigger du efter dette på bilen? Kan være et skidt tegn

Selvom der stadig kan være nattefrost, ser det ud til, at den hårde vinter er forbi i denne omgang. Men de mange tons vejsalt, der over de seneste uger er blevet spredt på vejene, kan have konsekvenser for bilerne.

Saltet har nemlig sat sig som snavs på mange biler, og det er der ifølge rustekspert god grund til at være opmærksom på.

- Mange har nok været forbi vaskehallen for at vaske det grålige snavs af bilerne, der er kommet af at køre på de saltede vejen. Det grålige snavs er blandt andet vejsalt, der i kombination med den fugt, vi har i foråret, kan give alvorlige rustskader. Derfor bør man spørge sig selv, hvordan undervognen mon ser ud, hvis bilen er blevet så beskidt på de mere synlige dele, siger Mogens Vestergaard Hansen, der er teknisk chef hos Dinitrol.

Har du lagt mærke til denne detajle i din bil?

Kan ruste

Hvis ikke saltet vaskes væk, kan det få betydning for bremser, hjulophæng og elektronik, som alle er ekstremt vigtige for sikkerheden.

Den oplagte løsning i manges øjne er at fjerne saltet med en undervognsvask, men det bør man ikke blive for ivrig med, hvis bilen allerede er rustbeskyttet.

- Undervognsvask slider på rustbeskyttelse. Samtidig er en stor del af undervognen dækket af beskyttelsesplader af plastik, som vandet bare sprøjter op på. Det giver dog rigtig god mening at vaske under panelbunden bag forhjulene, hvor der kan gemme sig skidt, men det kan man lige så godt gøre med en børste, siger Jan Helbo, seniorspecialist i automobilteknik ved Teknologisk Institut.

