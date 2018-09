Kims bil påkørt af fartbølle: Men forsikringsselskab nægter erstatning

Kim Vind undrer sig over, han skal betale for en fartbølles hasarderede kørsel

Har du prøvet noget lignende, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk

Hvis man ødelægger noget, så skal man betale for det. Sådan er vi indpodet med retfærdighed helt fra barnsben.

Men der findes undtagelser. Og en af dem har ramt Kim Vind fra Viby J.

I slutningen af juni var Kim ude at handle i Viby Centret, men da han bakkede ud af sin bås på parkeringspladsen, blev han pludselig ramt af en anden bil.

- Inden jeg bakkede ud fra p-båsen, orienterede jeg mig. Derefter bakkede jeg forsigtig ud, mens jeg fortsat orienterede mig. Men da jeg næsten var bakket helt ud, kom en bil kørende i høj fart over et helleanlæg og videre ind på p-pladsen. Bilen fortsatte gennem p-pladsen i høj fart og ramte bagenden på min bil, fortæller Kim Vind til Ekstra Bladet.

Kim har lavet en illustration af fartbøllens vej ind over helleanlægget og ind i hans Audi på parkeringspladsen. (Se billedet herunder - artiklen fortsætter under)



- Jeg havde næsten bakket min bil ud fra en p-bås, og lige pludselig kom en bil kørende stærkt over et helleanlæg og fortsatte ind på p-pladsen med høj fart. Der ramte bilen min bils bagende, og den fortsatte i høj fart væk fra p-pladsen, selvom jeg dyttede og skyndte mig ud af min bil. Der var en cyklist, der så det hele, og hun var enig i, at bilen kørte hensynsløst og havde kørt ulovligt over et helleanlæg, fortæller Kim Vind, der har lavet dette billede som illustration af hændelsen.

Allerede samme dag rettede Kim henvendelse til sit forsikringsselskab med beskrivelsen af påkørslen samt oplysningerne på et vidne, som understøttede hans forklaring om, at bilisten var kommet med 30-40 km/t, uden at Kim kunne nå at korrigere for det. Fartbøllen stak af uden at standse, men vidnet noterede nummerpladen.

Stor var hans skuffelse dog, da forsikringsselskabet vendte tilbage med svar om, at skylden ligger hos Kim, fordi han bakker i øjeblikket, hvor påkørslen foregår.

'Du har ubetinget vigepligt og skal holde tilbage for andre', lyder svaret fra Tryg Forsikring.

- Desværre har jeg ingen steder mødt forståelse for, at jeg er uskyldig i sagen, og det er modparten, der har skylden for de skader, der er sket på min bil. Grunden dertil er, at jeg bakkede ganske lidt, siger Kim Vind, der - selvfølgelig - ikke har mødt nogen hjælp fra fartbøllen.

- Efter noget tid modtog jeg gennem mit forsikringsselskab en afvisning fra modparten med begrundelsen, at bilen havde været lånt ud, og føreren ikke havde opdaget noget. Sammen med den afvisning gjorde mit forsikringsselskab det klart for mig, at jeg ville modtage en regning for ulykken, fortæller Kim Vind.

Forsikringsselskab: Svært at undgå uheldet

'Vi kan sagens se, at modparten har kørt stærkt, og det har været svært for dig at undgå uheldet ud fra den forklaring, der er fremsendt også fra vidnet. Desværre ændrer dette ikke på færdselslovens regler og retspraksis på området, og derfor kan vi ikke gennemføre krav. Skaden på din bil er af værkstedet opgjort til kr. 7.846,55 kr. Du vil modtage en opkrævning af selvrisiko kr. 3.389 i løbet af kort tid', skriver Tryg Forsikring til Kim Vind.

Se også: Selskaber flår kunderne: Sådan bliver bilisterne snydt

Ekstra Bladet har spurgt Tryg, om der er undtagelser, hvor man som bakkende part ikke får skylden.

Og forsikringsselskabet skriver i et skriftligt svar:



'Der kan være nogle situationer, hvor ansvaret for et uheld bliver fordelt mellem parterne. Det kan f.eks. være hvis modparten selv har bakket, og derved har tilsvarende vigepligt, eller hvis modparten var kørt ud fra en parkeringsbås og derved havde vigepligt. Der vil også være tale om en ligedeling, hvis den ene part kørte mod færdselsretningen og kolliderer med en part, der kører ud fra parkeringsbås.'



'På det pågældende sted er der ikke indkørsel forbudt. Der er derimod tale om, at modparten har svinget ind på parkeringspladsen fra en vognbane, hvor det ikke var tilladt. Men det betyder, at modparten havde vigepligt over for de trafikanter, der befandt sig på den vej, som modparten krydsede. Den vigepligt ophører, når han kører ind på parkeringsområdet, hvor han gerne må køre i den retning, som han gør.'



(Artiklen fortsætter under billedet)

Kim Vind havde kun haft sin grå Audi i få måneder, da den skulle en tur til mekaniker efter påkørslen ved Viby Centret. Foto: Privat

- Pengene betyder ikke noget for mig. Det er princippet i det. Man bliver hængt ud som skyldig. Det kan eller må ikke være sådan her i landet, at man bliver anklaget for skyld uden at have skylden.

Se også: Ejer i usædvanlig appel: Vil betale tyv 1,8 mio. for sin sjældne bil

Politiet til Kim: Det kan koste dig en bøde

Kim Vind bad politiet oprette en sag, og i denne uge ringede de også tilbage med nedslående nyt.

- De oplyste til mig, at de henlagde sagen, da de mente det ville være bedst for mig. Da det i værste fald kunne koste mig en bøde på 2000 kr. samt et klip i kørekortet, at jeg havde bakket. Betjenten mente, at det vejede tungere at bakke end at køre stærkt og bagom en bakkende bil, selvom pladsen ikke var til det. Desuden vurderede han ikke, at modpartens hastighed og at personen var kørt fra stedet, ville kunne ændre på den vurdering.

- Min egen opfattelse til dette er, at der må være noget helt galt med lovgivningen, hvis det er sandt.

Se også: Ingen seddel i ruden: Danskerne stikker hellere af fra bilka-bulen

Et civilt søgsmål er eneste vej

Derfor har Kim også rettet henvendelse til Den Mobile Retshjælp i Aarhus, som oplyser, at en straffesag formentlig vil ende, som politiet har oplyst. Kim har nu muligheden for at anlægge et civilt søgsmål, hvor han kræver pengene for sin selvrisiko betalt af skadevolder.

'Det koster cirka 500 kr. i retsafgift, og taberen af sagen kan ende med at betale sagsomkostninger for vinderen. Men hvis forsikringsselskabet ikke genoptager sagen, er det den eneste vej at gå for at få pengene betalt', lyder rådet fra Den Mobile Retshjælp.



Kim overvejer nu, om han vil gå videre med sagen.