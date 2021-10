Kineserne rationerer dieselkøb

I mange egne af Kina er der nu så stor mangel på diesel, at tankstationerne er begyndt at begrænse, hvor stor en mængde den enkelte kunde kan købe.

Lastbilchauffører kan derfor berette om, at de skal vente flere dage for at kunne fylde deres køretøj med diesel, fortæller de i opslag på det sociale medie Weibo.

Det skriver BBC.

I forvejen er Kina ramt af et stort energinedbrud, da både manglen på kul og naturgas har lukket fabrikker og efterladt hjem uden strøm.

Nu er der imidlertid også mangel på diesel, og det kan ifølge en analytiker bidrage til den globale forsyningsmangel.

- Den nuværende dieselmangel ser ud til at påvirke virksomheder inden for langdistancetransport, og det kan også inkludere varer til markeder uden for Kina, siger Mattie Bekink, som er Kina-direktør ved Economist Intelligence Unit, til BBC.

- Afhængigt af varigheden og intensiteten af denne krise kan vi ende med, at denne mangel bidrager til de globale forsyningskædeudfordringer, lyder det videre fra Bekink.

Den aktuelle rationering på de kinesiske tankstationer betyder blandt andet, at lastbilchaufførerne kun må fylde 100 liter i tanken på deres lastbiler. Det svarer til omkring 10 procent af, hvad der kan være i tanken, fortæller en lastbilforhandler fra byen Shijiazhuang i Hebei-provinsen til det kinesiske erhvervsmedie Caixin.

Den globale krise i forsyningskæden har især været drevet af coronapandemien, og den har blandt andet også resulteret i, at bilproducenter verden over mangler mikrochips til deres nye biler.