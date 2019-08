Kinesisk elbil vil indtage det danske marked

I fremtiden kører mange af os måske rundt i kinesiske biler.

En af de første af slagsen ankom onsdag eftermiddag til København.

Aiways’ nye elektriske U5 SUV har de sidste to måneder kørt fra byen Xi'an i Kina gennem Kasakhstan, Rusland, Finland, Norge og Sverige. De mange kilometer kan førerne af bilen godt mærke nu.

- Vi er ved at være trætte af at køre så meget, men det er også en spændende oplevelse. Og heldigvis er vi kommet sikkert frem. Folk har været meget nysgerrige hele vejen. I Nordeuropa er folk kørt efter os for at stille spørgsmål, fortæller kinesiske Carina Lin, som er en del af holdet, der har krydset Eurasien.

Ifølge holdet, er der ingen andre elektriske biler, der har lagt så stor en afstand bag sig.

Den elektriske kineser kan da også køre langt på opladningen. Rækkeviden er opgivet til 503 kilometer. U5 SUV'ens batteri har en kapacitet på 65kWh. Bilen kan oplades fra 20 procent til 80 procent på 40 minutter.

Udover at bilen, som stadig er en prototype, har tjent som en fremvisningsmodel, så har bilen og dens førere konstant sendt data hjem for at forbedre kørslen i det ukendte terræn.

SUV'en forventes at komme på det europæiske marked i april 2020.

Især i Kina og Kasakstan måtte bilen ud på nogle bumleveje. Foto: Aiway

Kinesiske mærker lader vente på sig

Aiway er ikke de første bilproducenter fra Kina, som annoncerer deres ankomst til Danmark.

Shanghai Automotive har også sagt, at de planlægger at sende en elektrisk SUV ind på det danske marked til næste år. De er dog ikke kommet nærmere ind på et konkret tidspunkt.





Det interessante ved Aiways besøg er, at det er første gang, at en kinesisk bil rent fysisk bliver fremvist i Danmark.

Gennem årene har mange kinesiske bilmærker haft store visioner for det europæiske marked og ad flere omgange meldt deres ankomst. Men det er endnu ikke blevet til noget.

Dr. Alexander Klose, vicedirektør for Aiways oversøiske produktion, forklarer, at kineserne har været tøvende over for at tage skridtet ind på det europæiske marked, hvor timing er essentiel.

- Mange kinesiske brands har en frygt for Europa, fordi de tror, at europæerne ser ned på deres produkter. Det har været svært for mig at overbevise alle om, at vi kan gøre det her. Selv at køre over kontinentet. Mange i organisationen, sagde: 'Åh, kan vi virkelig køre til Europa? Kan vi risikere det? Det tror jeg, at vi kan, for der er ikke længere denne absolutte dominans fra europæiske producenter', siger Dr. Alexander Klose og henviser til bilfabrikanterne i Europa.

Elbiler åbner et helt nyt marked

Hvor kineserne aldrig har kunnet hamle op med de europæiske benzinbiler, så er de langt fremme, hvad elbiler angår. Flere spår, at det vil være kineserne, der sidder sig på lav- og mellemindkomst markedet for elbiler i fremtiden.

I 2018 blev der solgt flere elektriske biler i Kina end i hele verden tilsammen. Det har selvfølgelig noget med befolkningens størrelse at gøre, men den kinesiske regering har også en finger med i spillet.

De har brugt op mod 60 milliarder dollars over det sidste årti på at skabe en industri, der bygger elektriske biler. Imens har de reduceret antallet af nummerplader til benzindrevne biler, for at få salget af el-biler til at stige. Den strategi har virket. Ifølge databasen EVvolumes blev der solgt 1,2 millioner elbiler i Kina i 2018.

Kan ikke se konkurrencen

Dr. Alexander Klose har svært ved at se, hvem U5'ens umiddelbare konkurrent er. Noget tyder dog på, at det i fremtiden kan blive andre kinesiske el-bilsproducenter.

- Vi har ikke fundet vores konkurrenter endnu, for når vi ser på det, så er der ikke andre, der udbyder denne størrelse bil til denne pris på markedet. Det kan godt lyde lidt arrogant, at der ikke er nogen konkurrenter, men det er fordi, det er svært at sige det præcist. Vi er tidligere blevet sammenlignet med Mercedes og Audi, men vi kan ikke lide den sammenligning, for deres biler er meget dyrere og ikke nytænkende som vores, siger Alexander Klose.

Han mener, at Aiway kan noget andet end de gamle europæiske mastodonter. Virksomheden blev oprettet i starten af 2017.

- Da vi er unge, er vi også bedre til at være omskiftelige i en teknologisk verden, hvor tingene ændrer sig hurtigt, mener Alexander Klose.

Prototypen har kørt over 14.000 kilometer. Her er den i Moskva med Kreml i baggrunden. Foto: Aiway

Pop-up butikker og leasing

Aiway har investeret 3,4 milliarder kroner i en helt ny fabrik, der kan producere 300.000 biler om året.

Dr. Alexander Klose forklarer, at U5 udelukkende kan leases, men hvis den var til salg, ville den koste under 35.000 euro (260.000 kr., red) på det tyske marked.

Aiway vil operere fra pop-up butikker, hvor man kan prøvekøre bilen, og så vil leasingen foregå over nettet.

- Vores mål er at lease flere tusind biler i Europa, og så se hvordan det går, siger Dr. Alexander Klose.

Bilen fortsatte mod Tyskland allerede få timer efter ankomsten til København. Næste stop på turen er Hamburg, Amsterdam, Bruxelles, Paris, Zurich, Stuttgart, før bilen når sin endestation i Frankfurt den 9. september. På det tidspunkt har den kørt over 14.000 kilometer.