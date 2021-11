Kinesisk elbilmærke kommer til Danmark

Der er voldsom fart på de kinesiske elbilmærker. For få år siden, i 2015, blev Xpeng Motor grundlagt, og nu offentliggør selskabet, som altså blandt andet bygger elbiler, at Danmark bliver ét af tre nye lande, som de vil ind i næste år.

Det skriver Xpeng Motors i en pressemeddelelse.

For et års tid siden indtog Xpeng det norske marked, og nu vil de så lancere deres biler i Danmark, Holland og Sverige i begyndelsen af næste år.

- Det er et stort skridt for Xpeng, og vi er begejstrede for at kunne lave sådan et dristigt tiltag i Danmark, Holland og Sverige og dermed introducere vores intelligente elbiler til endnu flere, siger Xiaopeng He, som er adm. direktør for Xpeng, i pressemeddelelsen.

Xpeng slår sig op på at være blandt de fremmeste, når det gælder teknologi og kunstig intelligens. Således producerer Xpeng foruden biler også små elektriske luftfartøjer og robotteknologi.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Modellen kan fås i to forskellige versioner, når det kommer til drivlinjen. Foto: PR

Xpeng har hovedkontor i Guangzhou i Kina, mens det europæiske hovedkontor ligger i Holland. Foto: PR

Endnu fortæller Xpeng ikke noget om, hvilke modeller vi får at se på det danske marked, men det er nærliggende at tro, at det vil være de samme, som er at finde på det norske marked, nemlig sedanen P7 og SUV'en G3. Indtil videre er det dog kun sedanen P7, som er at finde på mærkets nyoprettede danske hjemmeside.

P7 byder, alt efter variant, på en rækkevidde på op til 530 km på en opladning, og en accelerationstid fra 0-100 km/t på 4,5 sekunder.

På den danske hjemmeside kan man allerede nu skrive sig op til at blive ejer af en P7.