Kinesisk kæmpebil kommer til Danmark i år: Er det noget for dig?

Vil du gerne køre elektrisk og har brug for plads til mange i bilen, kan det være, at din næste bil skal være fra Kina. Til efteråret kommer en ny stor MPV med plads til syv personer, og som har navnet Maxus Euniq, til Danmark.

Det oplyser bilproducenten bag i en pressemeddelelse.

Maxus er et helejet datterselskab af SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), der producerer syv millioner biler årligt. Det gør selskabet til Kinas største - og verdens syvende - største bilproducent.

Her er håbet, at transformationen til mere elektrisk kørsel kan åbne for andre spillere end de bilmærker, vi traditionelt køber og har købt herhjemme i Danmark.

- Biler på el har betydet en systemændring i bilindustrien. Nye spillere kommer nu ind på det danske marked og tager markedsandele fra de allerede etablerede bilproducenter. Jeg tror, at Maxus har gode muligheder for at etablere sig på det danske marked, ikke mindst om nogle måneder, hvor vi kommer med vores personbiler, siger Steffen Vilstrup, Country Manager for den kinesiske elbilproducent Maxus, i pressemeddelelsen.

En rummelig MPV

Maxus Euniq er en klassisk MPV, hvor praktikaliteten er i højsædet. Her er plads til syv personer, og rækkevidden på en fuld opladning er opgivet til 325 km.

Batteriet har en kapacitet på 52,5 kWh, og ved hurtigladning kan batteriet lades fra 30- 80 procent på 30 minutter. Modellen kan trække 400 kg på krogen.

Den elektriske motor yder 177 hk og 310 Nm, og når vægten samtidig ligger på over 1800 kg, skal man nok ikke forvente, at Euniq er en raket.

Til gengæld lover producenten, at der er rigtig god plads i den store MPV, som har panoramasoltag. I kabinen finder man et multimediesystem med integreret skærm, trådløs mobilopladning og lædersæder med praktiske vippeborde.

Maxus Euniq kommer til Danmark efter sommer, og prisen ligger på 359.990 kr. for den rummelig elektriske MPV.

Du kan læse mere om modellen på Maxus' danske hjemmeside.

