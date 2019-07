Kinesisk MG kommer til Danmark

Bilproducenten Shanghai Automotive vil sende en elbil ud på de danske veje med et velkendt navn

Den lille MG B med kaleche og trærat er en næsten selvskrevet deltager ved sommerens store biltræf i Danmark.

De gamle, britiske sportsvogne har formået at opretholde deres popularitet, selv om MG-mærket har været ude i en årrække. Nu ser mærket dog ud til at vende tilbage til de danske veje, men det bliver efter alt at dømme uden hverken kaleche eller britisk fødested.

Bag navnet står nemlig Kinas største bilproducent, Shanghai Automotive (SAIC), og bilen, man vil sende på markedet i Danmark, bliver elbilen MG ZS EV.

Ifølge bilistorganisationen FDM håber SAIC at kunne begynde salg af elbilen allerede næste år.

En kompakt SUV

SAIC overtog konkursboet efter MG og Rover tilbage i 2005. Med til konkursboet hørte MG-navnet og mærkets fabrik i England, men al produktion foregår i dag i Shanghai.

Her har man siden 2016 bygget MG ZS, der ikke må forveksles med MG's tidligere familiebil af samme navn. Den kinesiske udgave er en kompakt SUV, der ifølge FDM kan sammenlignes med en Volkswagen Tiguan i højde og drøjde.

Foto: SAIC

Bilistorganisationen skriver, at modellen kan købes med benzinmotor i Kina, men at EU's miljøkrav til nye biler hindrer disse varianter i at nå til Danmark.

I stedet får vi en elbil med et batteri på 44,5 kWh, der på MG's britiske hjemmeside er opgivet til en rækkevidde på 163 miles (263 kilometer) efter WLTP-testmetoden. Det er endnu ikke offentliggjort, hvad modellen skal koste med et sæt danske nummerplader, men i Storbritannien bliver startprisen 180.000 kroner.

Det er dog ikke MG's gamle hjemland, der får elbilen først. Ifølge FDM planlægger SAIC at lancere MG ZS EV i Holland og Norge inden årets udgang.

