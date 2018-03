Kirke i USA gav biler væk for at få folk til gudstjeneste

En menighed i Maryland, USA tog utraditionelle midler i brug for at få flere til at deltage i gudstjenesten

Ville du gå i kirke i dag, hvis der var en bil på højkant?

Det ville 2250 mennesker fra byen Colombia i Maryland, USA i hvert fald gerne, da frikirken Destiny Church for nylig forærede intet mindre end fem biler væk i forbindelse med deres første gudstjeneste i nye lokaler.

Ifølge Washington Post trækker menigheden normalt mellem 1000 og 1100 deltagere hver søndag, og ingen havde derfor forestillet sig, at interessen for netop denne gudstjeneste ville være så stor - gratis biler eller ej. Faktisk havde menigheden kun regnet med at afholde tre gudstjenester den søndag, men på grund af den store interesse udvidede de det til fire.

Det betød, at pastor Stephen Chandler måtte gå til brugtvognsforhandleren igen, for ideen med det hele var at udlodde en bil til én heldig deltager ved hver gudstjeneste, og derudover forære en bil en trængt familie.

Inspireret af Jesus

Stephen Chandler siger til avisen, at de rundhåndede gudstjenester var halvt marketingstunt og halvt teologi - for i hans øjne er det et udtryk for Guds godhed at give biler væk. Dertil kommer, at menighedens vedtægter forpligter den til at give 10 procent af sin indtjening væk hvert år.

Normalt giver menigheden pengene til velgørenhed, men i år gik de i stedet til de fem biler, der talte en Chevrolet Cruze, en Dodge Journey, en Ford Escape, en Nissan Sentra og en Toyota Corolla.

Se også: Skal din pizza være med eller uden chauffør?

- Hovedparten af de tilbagemeldinger vi fik var ikke 'wow, det er generøst'. Det var heller ikke 'åh, jeg håber jeg får en bil'. Det var 'okay, hvad er hagen? Det lyder som fup'. Nogle ting lyder bare for gode til at være sande. Men her er min bøn til dig: At du forstår, at det ikke er for godt til at være sandt. At Gud ser dig. At Gud kender dig, sagde Stephen Chandler ifølge Washinton Post under sin prædiken, hvorefter han - mens skålen til donationer gik rundt - tilføjede:

- Giv til Gud. Og så giver vi en bil væk.

'Jeg elsker min Gud'

27-årige Janqueshia Gay var en af de fem heldige vindere af en bil den søndag. Hun fortalte efterfølgende Washington Post, at hun netop stod og manglede en, og da hun så sin nye bil på parkeringspladsen foran menigheden udbrød hun ifølge avisen prompte:

- Gud er fantastisk. Jeg elsker min Gud. Gud svigter mig aldrig.

I alt 60 personer havde desuden skrevet ind til menigheden for at komme i betragtning til den bil, der var øremærket en trængt familie.

Bilen endte med at gå til et par med fire børn, der havde brug for en bil til at køre deres 20-årige datter til Pennsylvania, hvor hun modtager behandlinger for lever og nyresvigt.

Se også: Tysk mand tog utraditionelle midler i brug for at holde indkørslen fri