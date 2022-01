Klar med lynhurtig elbil

Den traditionsrige tyske bilproducent Porsche har fået smag for at producere elbiler. Så meget at de nu lancerer en ny variant af den populære Taycan-model.

Sport Turismo hedder den nye version, som har til formål at kombinere de praktiske dyder fra den højere Cross Turismo med de dynamiske evner fra den lavere, almindelige version.

- Med introduktionen af Sport Turismo som en tredje karrosserivariant tilføjer vi en elegant, dynamisk og praktisk allrounder til vores program af elektriske sportsvogne, siger Christine Jelved, direktør i Porsche Danmark.

- Jeg er slet ikke tvivl om, at den nye variant vil sætte ekstra sejl på vores rejse ud i det elektriske univers, siger hun.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Profilen er den samme som på en Cross Turismo, men Sport Turismo er lavere og mindre 'offroad' i sit look. Foto: Porsche

Interiøret vil være et velkendt sted for, de har siddet i anden variant af Taycan. Foto: Porsche

Her fra start kommer modellen i den sportsligt udstyrede GTS-udgave, som senere vil få følgeskab af yderligere versioner. I alt vil der fra foråret være fem modeller at vælge imellem, som strækker sig fra Taycan Sport Turismo med baghjulstræk og op til 408 hestekræfter til topmodellen Turbo S Sport Turismo med firehjulstræk og op til 761 hestekræfter. For sidstnævnte er accelerationstiden fra 0-100 km/t 2,8 sekunder.

Versionen med den længste rækkevidde er Taycan 4S Sport Turismo, som kan klare 498 kilometer på en enkelt opladning. Når du slutter bilen til en lader, kan en opladning fra fem til 80 procent strøm klares på cirka 22 minutter.

Det betyder samtidig, at man skal bruge fem minutters opladning på at få strøm nok til 100 kilometers kørsel.

Den nye Porsche Taycan Sport Turismo lanceres i Danmark i foråret.