Klar med ny bil til storfamilien

Har du en stor familie og derfor behov for plads til mange personer i bilen, kommer der nu en ny mulighed fra italienske Fiat.

Bilproducenten har nemlig lanceret en ny bilmodel, der som varebil kommer til at hedde Scudo, og som personbil får navnet Ulysse.

Sidstnævnte er i sagens natur den interessante version for dem, der har behov for en bil med plads til fra seks til ni personer.

Det oplyser Fiat i en pressemeddelelse.

Ulysse - og dermed også Scudo - skal bygges på Stellantis-koncernens platform, som i forvejen bliver brugt til Peugeot Expert og Traveller, Citroën Jumpy og SpaceTourer samt Opel Vivaro og Zafira.

Fiats nye familieflytter kommer både som elbil og med dieselmotor, og sidstnævnte kan fås med både manuelt gear eller automatgear.

Modellen skal bygges på Stellantis-koncernens fabrik i franske Hordain, hvor de tidligere udgaver af Ulysse også blev produceret.

De danske priser er endnu ikke klar på Ulysse, så dem må man vente med at se. Modellen bliver tilgængelig fra første kvartal af 2022, oplyser Fiat. Italienerne oplyser til gengæld ikke yderligere specifikationer på Ulysse - herunder heller ikke hvor langt elbilsudgaven kan køre på en opladning.

Stellantis, som blandt mange andre bilmærker ejer Fiat, vil frem mod år 2025 investere over 30 milliarder euro i elektrificering af koncernens bilmærker og udvikling af software.

Målet for koncernen er, at 70 procent af salget i Europa i år 2030 skal bestå af elektrificerede køretøjer, og det samme gælder for 40 procent af Stellantis’ salg i USA.