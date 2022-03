Klar med ny elbil: Her er priserne

Vi kender blandt andet Mercedes E-klasse for at være et yndet valg blandt landets taxachauffører, og snart får taxavognmændene - og alle vi andre - mulighed for at købe en 100 procent elektrisk E-klasse.

Mercedes har netop offentliggjort de danske priser på modellen EQE, som er den tyske bilgigants første fuldelektriske model i firmabilsegmentet.

I første omgang offentliggør Mercedes priserne på to versioner af EQE, nemlig EQE 350+ og AMG EQE 43 4Matic.

350+'eren er til dem, der er på jagt efter mest effektivitet og længst rækkevidde, mens AMG'eren er til dem, der efterspørger mange kræfter.

EQE 350+ byder på 292 hestekræfter og en rækkevidde på op til 645 kilometer, og her begynder prisen ved 675.000 kroner.

Den kraftfulde AMG-version af EQE har 476 hestekræfter og en rækkevidde på op til 533 kilometer. Her begynder prisen ved 1.080.000 kroner.

Begge modeller kan lynlades med en effekt på op til 170 kW.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Denne AMG-version er den ene af de to modeller, der har fået danske priser. Foto: Mercedes-Benz

Kabinen er fyldt med store skærme. Foto: Mercedes-Benz

Hurtige elbiler

Selvom EQE 350+ er udviklet med fokus på effektivitet og rækkevidde, sprinter den stadig fra 0 til 100 kilometer i timen på 6,4 sekunder, mens den mere kraftfulde Mercedes-AMG EQE 43 4Matic klarer turen på 4,2 sekunder. Begge versioner er elektronisk begrænset til en topfart på 210 kilometer i timen.

Et af de mere spektakulære elementer ved EQE er, at baghjulene kan styre med, så de også drejer med op til 3,6 grader. I AMG EQE 43 er den aktive bagakselstyring standardudstyr, mens det kan tilkøbes til EQE 350+.

På et senere tidspunkt kommer en endnu kraftigere AMG-udgave af EQE, som har 687 hestekræfter og et moment på 1000 Nm.