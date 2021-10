Klar med ny model til storfamilien

Har man mange børn eller behov for en bil med plads til flere end de fem personer, der kan være i en almindelig bilmodel, er udbuddet begrænset.

Nu er bilgiganten Ford imidlertid klar med en ny bilmodel, som har fleksible sæder, og som kan rumme op til syv personer.

Ford mener selv, at den er til både den store familie og virksomheder, der har brug for en rummelig bil.

Modellen hedder Tourneo Connect, og den er udviklet med praktikken for øje. For eksempel kan bilens syv sæder justeres med mulighed for at vælge mellem to forskellige sædelængder.

Bilens syv sæder kan både rumme den store familie, men kan også forvandles, idet anden og tredje sæderække kan foldes sammen eller fjernes helt for at skabe plads til for eksempel sportsudstyr eller arbejdsredskaber.

Det forreste passagersæde kan også foldes sammen, hvilket betyder at bilen kan rumme udstyr, der er op til tre meter langt.

Modellen kan bestilles fra sommer næste år. Foto: Ford

Det er tydeligt at se, at Ford gerne vil appellere til friluftsmennesker med den nye model. Foto: Ford

Mulighed for firehjulstræk

Hvis man gerne vil dyrke friluftslivet i endnu højere grad, kommer modellen også med mulighed for firehjulstræk.

På motorsiden står valget mellem benzin- og dieselmotorer, ligesom den både kan fås med manuel og automatisk gearkasse.

Benzinmotoren er en 1,5-liters turbomotor, der yder 114 hk og 220 Nm. Derudover kan man vælge mellem to dieselmotorer, der har enten 112 hk og 280 Nm eller 122 hk og 320 Nm.

Den nye Tourneo Connect kan bestilles fra sommeren 2022. Endnu er de danske priser ikke klar - de vil blive offentliggjort tættere på lanceringen, oplyser Ford.