Klar med ny udgave af vigtig bil

Selvom Fords mest populære model i disse år er plug-in hybridudgaven af Kuga, er minibilen Fiesta stadig en vigtig model for den amerikanske bilgigant.

Nu har Ford lanceret en faceliftet udgave af nyeste generation Fiesta, og nyhederne tæller blandt andet en ændret front, LED-lygter som standard og flere sikkerhedssystemer.

Den nuværende generation kom på markedet i 2017, og nu får den så et facelift, der blandt andet betyder, at fronten ser en smule anderledes ud, selvom det nok ikke er alle, der kan se forskel. En af de måder, man dog kan se forskel, er, at Fords velkendte ovale logo er flyttet på fronten, så det nu sidder på selve grillen, hvor det tidligere sad på metallet lige under kølerhjelmen.

For første gang kommer Fiesta nu standard med LED-lygter, mens man kan tilvælge avanceret Matrix-lys.

Desuden er den udstyret med sikkerhedsteknologi som blindvinkelalarm, aktiv nødbremse og linjeførerassistent.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Bagtil er der ikke de store ændringer at se. Foto: Ford

Logoet er nu rykket ned på bilens grill. Foto: Ford

Den kommer i flere forskellige udgaver. Foto: Ford

Flere motorer

På motorsiden kan man i Fiesta stadig vælge mellem en elektrificeret udgave, hvor et 48-volts mildhybridsystem hjælper benzinmotoren med mere power og bedre brændstoføkonomi eller en turbobenzinmotor.

Mildhybridsystemet kan fås med enten 125 eller 155 hk.

I samme ombæring opdaterer Ford også den lille rappe GTI, Fiesta ST, som har 200 hk og kan sprinte fra 0-100 km/t på 6,6 sekunder.

Ford forventer at introducere den nye Ford Fiesta i begyndelsen af 2022.

I fjor blev der solgt 2796 eksemplarer af Fiesta herhjemme mod 3412 i år 2019.