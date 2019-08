Klar med ny vanvids-bil

Du skal have den helt store pengepung frem, hvis du vil være den lykkelig ejer af den splinternye Bugatti Centodieci, der blev præsenteret fredag i Californien.

Superbilen kommer kun i ti eksemplarer til den nette pris af 67 millioner kroner per styk. Uden afgift!

Centodieci er en hyldest til, og stærkt inspireret af, Bugatti EB110, der havde sin storhedstid i de tidlige 90'ere, deraf navnet centodieci, der betyder 110.

Hvor superbiler bliver forladt: Verdens dyreste bilkirkegård

Flere 'heste'

Med sit lave og aggressive udtryk lever Centodeicis udseende op til indmaden, der byder på en turboladet 16-cylindret motor med hæsblæsende 1600 hestekræfter. Og det er faktisk 100 mere end den brutale Bugatti Chiron.

Samtidig er Centodieci en smule lettere end Chiron'en, der ellers er Bugattis superbils-fyrtårn.

Bilen river sig fra nul til 100 kilometer i timen på 2,4 sekunder, men dens topfart er begrænset til 380 kilometer i timen, hvilket er lavere end Chiron'ens.

- At få det klassiske look ind i det nye årtusinde uden at kopiere det har været teknisk kompleks for at sige det mildt, siger Bugattis designer Achim Anscheidt ifølge CCN.

Alle de ti eksemplarer, der er produceret, er allerede blevet solgt i forsalg.

Se også: Slap sprinkler: Uerstattelige biler for 400 mio. kroner op i røg

Se også: Nu skal diktatorsønnens hyperbiler på auktion

Se også: Britisk hyperbil: Hurtig Lotus får knap 2000 hestekræfter og vild pris