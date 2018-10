Klumper i strømmen: Softwarefejl forsinker hypet luksus-elbil

Audis debut på markedet for fuldblodselbiler må efter alt at dømme vente lidt endnu.

Den store elektriske SUV, som blev officielt lanceret under stor mediebevågenhed tilbage i september, er nemlig løbet ind i startproblemer. Bilens software er angiveligt ikke helt køreklar endnu, og Audi forventer, at det vil forsinke bilen med fire uger.

Det har en talsperson bekræftet over for det tyske magasin Bild am Sonntag, der var først med nyheden.

Magasinet citerer dog også unavngivne kilder fra bilproducenten for, at softwareproblemerne kan betyde flere måneders forsinkelser.

Det er ikke umiddelbart klart, hvad der er galt med softwaren, kun at Audi har været nødt til at opdatere den under udviklingsarbejdet og derfor har brug for en ny godkendelse fra myndighederne, før bilen kan trille ud på vejene.

Batterierne bliver dyrere

Produktionen af Audi e-tron gik allerede i gang nogle uger før verdenspremieren, og indtil for nylig forventede man at levere de første biler til kunderne i begyndelsen af det nye år.

Produktionen er dog ifølge Bild am Sonntag yderligere presset af Audis forhandlinger med sydkoreanske LG Chem, der skal levere batterierne til bilen. På grund af den høje efterspørgsel forlanger batteriproducenten nemlig at få 10 procent mere for sine batterier, end det oprindeligt var aftalen - og det vil Audi angiveligt ikke gå med til.

Både Audi og LG Chem har afvist at kommentere på, hvorvidt forhandlingerne er gået i hårdknude.

- Vi udtaler os generelt ikke om emner som prisforhandlinger med leverandører, siger en talsmand for Audi til Bild am Sonntag.

Europæisk modspil til Tesla

Magasinet skriver, at 15.000 indtil videre har forudbestilt et eksemplar af Audi e-tron, der blandt andet byder på firehjulstræk, 400 kilometer rækkevidde efter WLTP-målemetoden og to elmotorer, som yder 408 hestekræfter.

Bilen har været længe ventet, fordi den bliver en af de første elektriske biler fra de store europæiske producenter, der har reel mulighed for at tage kampen op mod amerikanske Tesla.

Prisen for Audi e-tron løber ifølge bilistorganisationen FDM op i 1.130.000 kroner herhjemme, fordi afgiften for elbiler stiger fra 20 til 40 procent 1. januar. Var det lykkedes Audi at få bilen på markedet før nytår, ville det derfor have været en noget billigere fornøjelse.

