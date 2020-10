Køb bil rentefrit: Nu kan du få billån med rente på 0

Toyota åbner nu for et ny billån med fast rente på 0 procent

Konkurrencen om bilkøberne i Danmark er hård, og nu vil Toyota tage et nyt våben i brug for at lokke kunderne til.

Fra mandag 19. oktober tilbyder Toyota således et helt nyt billån med 0 procent i fast rente. Med det nye billån følger Toyota som det første bilmærke dermed trenden fra boligmarkedet, hvor den faste rente ligger på et rekordlavt niveau.

Det oplyser Toyota i en pressemeddelelse.

Hvis man kunne være fristet af muligheden for finansiering af bilkøb uden renteudgifter, skal man dog ikke sove alt for længe i timen, for tilbuddet løber foreløbigt i de næste tre uger til og med 8. november.

I perioden vil det være muligt at vælge mellem Toyotas fabriksnye hybridbiler og altså få købet finansieret rentefrit med 0 procent i fast rente i hele lånets løbetid på op til 96 måneder.

- Vi stræber hele tiden efter at kunne tilbyde vores produkter til den mest attraktive pris og give danskerne mest værdi for pengene. Med vores nye rentefrie billån sætter vi ny standarder for attraktiv finansiering af bilkøb. De eneste reelle udgifter er nemlig bare etableringsomkostningerne, siger Anders Tystrup, pressechef hos Toyota Danmark, i pressemeddelelsen.

Få udgifter

Fordi renten er på 0 procent i lånets løbetid, er de eneste reelle omkostninger til lånet selve kreditomkostningerne, der tæller panthaverdeklaration, stiftelsesprovision og dokumentgebyr. Det betyder, at man kan få finansieret en ny Toyota hybridbil til f.eks. 400.000 kr. og kun betale selve kreditomkostningerne på 12.736 kr. Kravet for at kunne få det nye billån er, at man lægger 20 procent i udbetaling, kan kreditgodkendes og ikke står i RKI.

Det attraktive tilbud om finansiering gælder for alle lagerførte hybridbiler, som kan nå at blive indregistreret inden nytår - fra Toyota C-HR Hybrid og Corolla Hybrid til de større Camry Hybrid og Rav4 Hybrid.

For nyligt blev Toyota Finans' billån for sjette gang i træk kåret som 'Bedst i test' af Forbrugerrådet Tænk Penge.

