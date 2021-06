Køb denne bil og betal med... kunst?!

Har du et kunstværk i overskud, som er penge værd, og som du ikke rigtig kan finde plads til i dit hjem?

Så har du nu muligheden for at bruge kunstværket som betalingsmiddel for en spritny Polestar 1.

Det oplyser bilproducenten i en pressemeddelelse.

Initiativet er det første i verden af sin slags, og selvom det naturligvis også fungerer godt som marketingstunt for at markere, at produktionen af Polestar 1 stopper ved udgangen af 2021, så kan man altså helt reelt få lov at købe den 155.000 euro dyre bil ved at bytte med kunst.

- Jeg elsker idéen om at lade kunstnere og samlere købe en Polestar 1 med kunst - det er såden en særlig bil, og vi ønskede at finde en unik måde at fejre den på, før produktionen er slut, siger Thomas Ingenlath, som er adm. direktør i Polestar, i pressemeddelelsen.

- Bilen er håndlavet, dyrebar og håndgribelig - meget ligesom et kunstværk, siger han.

Alt kunst tæller

Polestar oplyser, at de vil modtage alle former for kunst, herunder malerier, skulpturer, fotografier, installationer og mere.

Indsendte bud og forslag vil blive gennemgået af Theodor Dalenson, som er en ledende rådgiver inden for kunst, og hvis de anses som relevante, vil de blive vurderet af de to store auktionshuse Sotheby's of Philips for at se, om de er værdifulde nok.

Polestar oplyser, at de har en intention om efter en vis periode at sælge kunsten videre via auktionshusene eller gennem de forhandlere, der repræsenterer kunstnerne.

Muligheden åbnede 10. juni og vil fortsætte indtil 15. august.

I alt vil maksimalit 25 eksemplarer af Polestar 1 blive bygget til formålet.