Køb nu hvis du vil spare tusindvis på opladelig bil

I april måned var hver fjerde nye solgte bil opladelig, enten som ren elbil eller som plug-in hybrid.

Hvis du er en af de danskere, der er på jagt efter en ny opladelig bil, kan det være, du skal have lidt fart på.

Den store efterspørgsel gør nemlig, at bilkøbere risikerer først at få deres bil efter nytår, og det kan blive dyrt. Fra 2022 stiger afgiften nemlig på elektriske biler. FDM har regnet på, hvor meget bilerne stiger i pris.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Så meget stiger de

Ifølge FDM's beregninger vil en gennemsnitlig plugin-hybrid til 250.000 kr. stige med omkring 10.000 kr. i afgift, mens plugin-hybrider til 450.000 kr. stiger 20.000 kr. For elbiler vil de nye højere afgifter først ramme biler, der koster fra cirka 500.000 kr. og op. Her stiger afgiften med 12.000 kr.

- Bilmarkedet er på mange måder helt elektrisk. Hver fjerde solgte bil har i år været helt eller delvist elektrisk, og på flere bilmodeller er efterspørgslen nu så stor, at det ikke er sikkert, at de kan leveres i år. Overvejer man at købe en plugin-hybrid, vil det være en klar fordel at få den indregistreret i 2021, og ikke efter nytår, hvor afgiften stiger, siger Ilyas Dogru, chefkonsulent i FDM, i pressemeddelelsen.

- Det er nemlig ikke købstidspunktet, men hvornår en bil indregistreres, der er afgørende for, hvad afgiften er, siger han.

FDM anbefaler, at man spørger ind til leveringsdatoen for at sikre sig, at den er på den rigtige side af nytår, så man ikke ender med en dyrere bil, end man havde tænkt sig.