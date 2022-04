Køber 65.000 elbiler

Hvis man gerne vil køre elbil, når man skal leje en bil, vil man over de næste år få markant flere muligheder hos udlejningsfirmaet Hertz.

Hertz har nemlig indgået en aftale med elbilproducenten Polestar om købet af 65.000 Polestar-biler hen over de næste fem år.

Bilerne forventes at være tilgængelige til udleje i foråret i år i Europa og i slutningen af året i Nordamerika og Australien, oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Med partnerskabet er det målet at få en af verdens største elbils-udlejningsflåder, oplyser de.

- Ved at arbejde sammen med nogle af de bedste spillere på markedet som Polestar kan vi være med til at udbrede bæredygtig mobilitet og samtidig tilbyde vores lejere, erhvervskunder og delebils-partnere en førsteklasses elbil, enestående køreoplevelser og et lavere CO2-aftryk, siger Stephen Scherr, adm. direktør i Hertz, i pressemeddelelsen.

De biler, man kan leje hos Hertz fra Polestar, bliver i første omgang modellen Polestar 2. Det er der ikke noget overraskende i, fordi det er den eneste bilmodel, mærket har i modelprogrammet ud over 1'eren, som kun bygges i et meget begrænset antal. Polestar har planer om at lancere flere elbiler hen over de næste år, så man skal nok forvente, at der vil komme flere muligheder til, når der skal lejes bil på ferien.

Højt salg

Polestar er ejet af Volvo Cars og Geely Holding, og det forholdsvis unge mærke er kommet godt fra land.

I 2021 tredoblede Polestar sin omsætning i forhold til året før, og i 2022 forventer man en yderlige fordobling i salg. Ved udgangen af 2025 forventer Polestar at sælge 290.000 biler årligt. Virksomheden planlægger fortsat at blive børsnoteret senere i år.