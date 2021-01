Køber elbiler som aldrig før: Men nu er der opstået et problem

I Norge udgjorde rene elbiler i fjor over 50 procent af det samlede salg af nye biler, og dermed blev Norge det første land i verden til at opnå den bedrift.

Men storsalget af elbilerne forløber ikke helt gnidningsfrit.

Der er nemlig så mange elbiler, at det kan skabe køer ved ladestandere, og derfor efterlyser Norsk Automobil-Forbund (NAF) nu, at regeringen får implementeret en national ladestrategi.

Det skriver Bil24.no.

- Rekordsalget af elbiler gør, at der bliver mere kø, mere ventetid og mere frustration på ladepladser, sådan som vi har set i store dele af jule- og nytårsferien, siger Nils Sødal, som er senior kommunikationsrådgiver i NAF, til mediet.

- Det er begyndelsen på dieselbilens død

Savner retning

Der er i dag cirka 300.000 elbiler i Norge og lige over 3000 hurtigladere fordelt over hele landet.

For at mindske køen og frustrationen vil NAF nu have en national ladeplan for elbiler fra klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

- Nu skal regeringen se det samlede behov for flere og hurtigere hurtigladere op mod den faktiske og ønskede udvikling i elbilparken og trafikmængden. Vi har brug for retning, og vi har brug for et samlet overblik frem mod 2025, som ikke findes i dag, siger Sødal.

54,3 procent af alle nye solgte biler i fjor i Norge var 100 procent elektriske. Det er en stigning fra de 42,4 procent, som elbilandelen lå på i 2019.

Kø kan ikke undgås

Særligt slemt har ladekøerne vist sig at være i perioder som f.eks. jul eller ved øvrige ferie, hvor mange rejser rundt i landet.

- Vi forstår, at man ikke kan bygge ud for at opnå nul kø i udflugtsferierne, men det kaos, som har været i juleferien, skal vi ikke have i fremtiden. Alle er enige om, at elbilen til sidst vil overtage hele salget af nye biler. Så kan politikerne ikke lade, som om, at ladekøer og ventetid ikke er vigtigt, siger Nils Sødal.

