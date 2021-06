Købt for 200 dollars: Nu kan Ferrari være millioner værd

I år 1990 blev en sjælden Ferrari 340 America fra 1952 solgt for 200 dollars ved et garagesalg.

Sælgeren vidste ikke, at der var tale om en helt særlig bil, der var én af kun 24 Ferrari 340 America nogensinde bygget, og at dette eksemplar deltog i 24-timers løbet på Le Mans i 1952.

Nu skal bilen så sælges igen, og det forventes, at den indbringer flere millioner.

Det skriver Fox News på baggrund af oplysninger fra Mecum Auctions.

Ferrarien blev bygget til at deltage i 1952-udgaven af langdistanceløbet på Le Mans, og her kørte bilen sig til en samlet femteplads. Herefter blev bilen solgt til USA, hvor der blev smidt en V8-motor ned under motorhjelmen i stedet for den originale V12-motor.

Bilen skulle nemlig bruges til race, og så var det med at få den mest effektive motor i.

Efter et uheld blev der desuden monteret et andet karrosseri fra Devin på bilen, og i årene efter levede bilen en anonym tilværelse, inden den i 1990 blev købt af racerkøreren Mike Sanfilippo for 200 dollars.

I dag er bilen blevet ført tilbage til original stand. Foto: Mecum Auctions

Gennemrestaureret

Racerkøreren anede ikke, hvilken sjælden bil der gemte sig under det nye karrosseri, og i 2006 solgte han bilen videre til restaureringseksperten Tom Shaughnessy for 26.912 dollars.

Først da han restaurerede bilen, opdagede han, at der gemte sig et Ferrari-chassis med en helt særlig historie under karrosseriet, og derfor valgte han at bruge flere hundrede tusinde dollars på at føre den tilbage til original stand.

I 2017 blev en anden Ferrari 340 America solgt for over seks millioner dollars, så denne bliver nok heller ikke billig.