Købte ny Ferrari: Kørte galt efter tre km

For mange bilentusiaster er det at købe en lynhurtig og kraftfuld sportsvogn den ultimative drøm, men for en nyslået Ferrari-ejer endte drømmen meget hurtigt i et dramatisk mareridt.

Blot få kilometer efter, at vedkommende havde købt Ferrarien, gik det nemlig galt i den engelske by Derby. Det oplyser det lokale politi.

'1. april. Kører købte en Ferrari denne morgen og kørte galt efter at have kørt færre end to miles. Ingen skader,' skriver Derbyshire Roads Policing Unit i et opslag på twitter.

To miles svarer til 3,2 kilometer, så det var ikke en lang distance, at Ferrari-ejeren nåede at køre i den nye bil, før det gik galt.

I et opfølgende tweet understreger politiet, at historien ikke er en aprilsnar, og at den faktisk er god nok.

Skadet forende

Umiddelbart at dømme ud fra politiets billeder er der tale om en Ferrari 488 GTB. Sådan én kommer med en 3,9-liters biturbo V8-motor, som yder 670 hk, hvilket er nok til at sende den potente Ferrari fra 0 til 100 km/t på 3,0 sekunder.

Hvorfor det gik galt for den nyslåede Ferrari-ejer melder historien ikke noget om.

Tydeligt er det til gengæld, at bilen har fået en hård medfart. Begge forlygter er smadret, mens store dele af lakken på forkofangeren er ødelagt.