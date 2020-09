Kør Aston Martin i stuen: Koster én halv million

For lige under en halv millioner kroner kan du købe en af verdens fedeste racersimulatorer

Er du en af dem, der af og til sidder hjemme foran flimmeren og drømmer om selv at sidde bag rattet, når du ser Formel 1, Le Mans eller anden motorsport, så må dette nye Aston Martin-produkt være lige noget for dig.

E-sport er i fremgang, og Aston Martin vil have en bid af kagen.

Den britiske sportsvognsproducent har lanceret en ny racersimulator, kaldet AMR-CO1. Og ligesom Aston Martins gadebiler er noget ganske særligt sammenlignet med almindelige biler, så er denne racersimulator også i en liga for sig.

AMR-CO1 er konstrueret med en kulfiber monocoque og bruger kvalitetskomponenter og den nyeste teknologi fra Asseto Corsa for at sikre fed underholdning.

Siddepositionen er lig den, du finder i den vilde Aston Martin Valkyrie.

- Det var en udfordring for vores designteam, fordi selvom simulatoren ikke er en bil, så er den inspireret af vores racerbiler. Derfor skal den udstråle samme elegance og have de samme dynamiske linjer, som enhver Aston Martin med racer-DNA, siger Marek Reichmann, som er kreativ chef hos Aston Martin, i pressemeddelelsen.

Her kan du kaste dig ud i at køre racerbil hjemme fra stuen. Foto: Aston Martin

Designerne er gået efter et udtryk, som man kender fra Aston Martins racerbiler. Foto: Aston Martin

Sjælden og dyr

Simulatoren er udviklet i samarbejde med Curv Racing Simulators, som ledes af Aston Martin-racerkøreren Darren Turner. Han har stor erfaring med racersimulatorer fra sit professionelle virke.

- AMR-CO1 handler udelukkende om kærligheden til race. Vi har kreeret en simulator med utrolig fordybelse, der giver brugerne mulighed for at have det sjovt i den virtuelle verden fra deres eget hjem. Vores mål var at skabe en simulator, der giver lige så meget glæde, som ægte racing gør, siger Darren Turner i pressemeddelelsen.

Simulatoren vil blive bygget i 150 eksemplarer, og den kan købes nu hos Curv Racing Simulators. Prisen? Tja, den er høj, for AMR-CO1 koster 57.500 pund, svarende til cirka 464.000 kroner.

