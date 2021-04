'Kør måneder uden at lade op': Denne elbil gemmer på unik detalje

Et hollandsk firma har lanceret en elbil, som kan lades via solceller på taget

Verdens første soldrevne elbil med lang rækkevidde. Sådan beskriver et hollandsk firma ved navn Lightyear deres nye bil, Lightyear One, som er en elbil med solceller på taget.

Solcellerne, som dækker fem kvadratmeter på bilen, kan hjælpe med at lade batteriet op, så man ifølge firmaet kan køre 'måneder uden at skulle lade' via et stik.

I hvor høj grad Lightyear One kan leve op til det løfte, afhænger naturligvis af brugen af bilen og mængden af sol - og hvor langt man skal køre.

For via solcellerne alene kan bilen oplade 12 kilometer rækkevidde i timen, så det er altså ikke, fordi solcellerne sikrer, at man køre på weekendtur til Harzen, skulle man have lyst til det.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Bilen er udviklet med fokus på lav vægt og aerodynamisk design. Foto: PR

Her ses kabinen i den elektriske bil. Foto: Pr

Lang rækkevidde

Officielt har elbilen en rækkevidde på 725 km på en opladning, og er det ikke nok for én at oplade via solens kræfter, kan elbilen lades med op til 60 kW. Det er ikke særlig meget i forhold til mange andre elbiler, men ifølge Lightyear kan man på en time oplade 570 km rækkevidde.

Modellen blev fremvist som prototype i 2019, og selvom det kunne lyde som et af de projekter inden for bilbranchen, der aldrig rigtig bliver til noget, så mener hollænderne det alvorligt. Firmaet oplyser, at kunder kan reservere et eksemplar af bilen nu, og at modellen vil blive produceret i 946 eksemplarer. Prisen ligger på 150.000 euro, svarende til lige over 1,1 million kr. - vel at mærke uden dansk afgift og moms.

Lightyear forventer, at de første eksemplarer af One vil blive leveret til kunderne i slutningen af 2021.