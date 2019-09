Kør pænt: I dag må ingen dø på de danske veje

Hver eneste dag omkommer 71 personer på Europas veje. Torsdag 26. september sættes der overalt i Europa fokus på trafiksikkerhed med det såkaldte 'Project Edward', hvor håbet er, at ingen mister livet på de europæiske veje lige præcis i dag.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

'Europæisk dag uden trafikdræbte' kaldes dagen også, og Rigspolitiet opfordrer danske trafikanter til at tage del i at forbedre trafiksikkerheden.

- Du kan være med til at hjælpe dig selv og andre i trafikken ved at udvise ekstra hensyn over for dine medtrafikanter. Overholder du hastighedsgrænserne? Er du ædru? Er du opmærksom? Virker dine lygter og bremser på cyklen eller bilen? Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, er du allerede med til at øge færdselssikkerheden, skriver Rigspolitiet i pressemeddelelsen.

Se også: Vinterdæk til varevogne dumper

0 dræbte sidste år

Kan det så lade sig gøre med 0 trafikdræbte i hele Europa?

Ikke helt. I 2018 kunne cirka halvdelen af de deltagende lande melde om 0 dræbte på dagen. Danmark var et af de 19 lande, som havde 0 dræbte trafikken i forbindelse med Project Edward i 2018, som fandt sted 19. september.

Rigspolitiet håber, at trafikanter vil følge rådene - både i dag og fremover.

- Følges rådene hver eneste dag, kan vi opnå flere dage med 0 dræbte, og dermed sikre målsætningen om 120 dræbte i trafikken i 2020, skriver de i pressemeddelelsen.

Se også: Høj fart skaber utryghed: 'Jeg bliver bekymret for mine børn'