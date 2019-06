Kør-selv-ferie? Så store færdselsbøder risikerer du i Europa

Flere lande har hævet bødetaksten for håndholdt mobil

Skal du på kør-selv-ferie i sommeren i år, er der grund til at være ekstra påpasselig med kørslen.

Flere europæiske lande har nemlig igen i år justeret deres bødetakster for en lang række trafikforseelser. Det viser en oversigt over taksterne for en række trafikforseelser i 21 europæiske lande, som FDM har lavet.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

I populære ferielande som Italien og Frankrig risikerer du en bøde på henholdsvis 175 og 135 euro, svarende til hhv. 1.300 kr. og 1.000 kr., hvis du kører over 20 km/t. mere end det tilladte.

Overstiger du den tilladte hastighed med 50 km/t., begynder bødetaksterne i støvlelandet nu ved 545 euro (4.000 kr.), mens den i Frankrig er 1.500 euro eller 11.250 kroner.

- Man skal i det hele taget altid køre efter forholdene og overholde love og regler. Det kan dog ske, at man får en bøde. Da bødetaksterne for en række forseelser i flere lande er højere, end mange måske er klar over, og myndighederne i flere lande kan opkræve bøder på stedet, kan vores bødeoversigt være en god hjælp, siger Dennis Lange, juridisk konsulent i FDM, i pressemeddelelsen.

Du finder hele bødeoversigten på FDMs hjemmeside her.

Pas på med mobilen

Det er ikke kun farten, man skal passe på med. Bøderne for brug af håndholdt mobil bag rattet er også steget rundt om i Europa.

Det gælder især i Tyskland, hvor taksten er steget fra 60 til nu at starte ved 100 euro, svarende til 750 kroner.

- Man har det seneste år i Tyskland haft fokus på brug af mobil og anden elektronik bag rattet. I den forbindelse har man skærpet sanktionen. Uanset bødestørrelsen bør man ikke bruge mobil bag rattet og slet ikke på ferien, hvor trafikbilledet ofte er anderledes, end det man kender, siger Dennis Lange.

Bøde med rabat

Der dog enkelte lyspunkter, for skulle du få en bøde, er der faktisk mulighed for at få rabat.

I Spanien er der eksempelvis hele 50 procent rabat, hvis man betaler på stedet eller inden 20 dage.

I Italien er rabatten 30 procent ved afregning inden for fem dage, mens man i Frankrig slipper med minimumstaksterne for en række forseelser, hvis man betaler enten på stedet eller inden for 15 dage afhængig af, hvad man får bøde for.

Man skal dog huske at få en kvittering, hvis vælger at betale på stedet.

- Får man en berettiget bøde på ferien, skal man naturligvis betale den. Også selvom den først dukker op, når man er kommet hjem igen. I dag kan de fleste EU-lande nemlig inddrive bøder direkte i Danmark. Derudover kan bøder på mere end 70 euro inddrives via de danske myndigheder, siger Dennis Lange.

