Køreglæden sejrer: Årets brugte bil er en dyr drivers car

Stelvio-passet, Munkebjerg-bakken eller Bispeeng buen. Uanset hvilken snoet strækning, du til daglig må forcere på turen til og fra arbejde, så findes der biler, der kan gøre det til en lidt sjovere oplevelse.

Den baghjulstrukne BMW 1-Serie er ifølge eksperterne sådan en bil. Og selv om den er dyrere i indkøb end mange af de mere gængse pendlervogne i sin klasse, så er den nu blevet kåret til årets bedste brugte bil.

Hvilket overraskende nok blandt andet skyldes, at den ikke er så dyr endda, når det kommer til stykket. Det skriver Bilbasen på sin blog.

Danskernes favorit

Årets Brugtbil er en årlig kåring af en brugt bil, der sin alder til trods trækker fra konkurrenterne på parametre som samlekvalitet, slid og evnen til at holde værdien.

Bag kåringen står en jury bestående af biljournalister fra en lang række danske medier, brugtbileksperter fra FDM og Applus Bilsyn samt brugtbilstjenesten Bilbasen.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, har danskerne også haft mulighed for at stemme på deres favorit via Bilbasen, og her har flertallet også peget på den tyske baghjulstrækker.

I alt 2383 danskere har stemt på bilen, som derfor fik én stemme mere i juryens regnskab. Det sendte BMW'en op på 190 point, godt foran VW Golf på andenpladsen, der fik 155 point.

Tredjepladsen går til Ford Focus med 125 point, mens Citroën C4 Cactus og Nissan Qashqai må se sig slået med længder. Her lykkes det kun at skrabe henholdsvis 25 og 15 point sammen.

13 procent dyrere

Takket være sin kompakte størrelse er BMW 1-Serie kendt for at leve op til producentens slogan 'Freude am Fahren'. En hurtig søgning på Bilbasen afslører dog også, at køreglæden koster.

Gennemsnitsprisen ligger i øjeblikket på 175.000 kroner, og det gør bilen til en af de dyreste i finalefeltet. Til gengæld er kvaliteten stadig høj og afskrivningen lav, og det betyder ifølge brugtbilstjenestens beregning, at det kun er 13 procent dyrere at eje en BMW 116d fra 2015 end en finalefeltets billigste bil.

- BMW 1-Serie er en yderst velbygget kvalitetsbil, der virkelig kan tilbyde køreglæde til dens ejer. Baghjultrækket, de veldimensionerede bremser, det gode styrtøj og høj komfort danner rammen for denne køreglæde. Det er ikke en stor familiebil, men en smart og sportslig bil til dem, der primært benytter de forreste sæder, siger Martin Gregersen, der repræsenterer Applus Bilsyn i Årets Brugtbil i en pressemeddelelse. Han tilføjer:

- Desuden klarer BMW 1-Serie sig generelt godt til syn, hvor kvaliteten igen kommer ejeren til gode.

Ifølge Bilbasen koster det 1,80 kroner per kilometer at køre brugt BMW 1-Serie. Eller mere relevant: Den daglige tur gennem hårnålesvingene på Munkebjerg-bakken ved Vejle kan gøres for 2,70 kroner i den brugte baghjulstrækker.