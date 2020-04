Kører du benzinbil? Så skal du overveje at gøre dette

En ny test fra FDM afslører, at også benzinbiler har godt af at få tilsat additiver

Tilsodning af motorer er et problem, man normalt forbinder med dieselmotorer, og her har det vist sig, at det kan have en positiv effekt for motoren at tilsætte additiver.

Nu viser en ny undersøgelse fra FDM, at additiver også kan have en gavnlig effekt på flere benzinmotorer og spare bilejerne for dyre reparationer. Undersøgelsen får FDM til at anbefale ejere af nyere benzinbiler at tilsætte rensende additiver i benzinen, oplyser bilejerorganisationen i en pressemeddelelse.

Helt konkret anbefaler FDM ejere af benzinbiler med direkte indsprøjtning enten at tilsætte rensende additiver i benzinen eller tanke benzin, der indeholder rensende additiver. FDMs undersøgelse viser nemlig, at brug af additiver kan have en gavnlig effekt på bilernes motor og spare bilejerne for dyre reparationer som følge af sod i systemet.

Anbefalingen gælder især, hvis man i sin benzinbil primært kører korte ture eller overvejende landevejskørsel.

- Vores undersøgelse viser, at tilsætter man løbende additiver i benzinen, har det en tydelig gavnlig effekt i forhold til at forebygge tilsodning. Det gælder især for benzinbiler med direkte indsprøjtning, hvilket stort set alle benzinbiler har haft det de senere år. Derfor anbefaler vi nu ejere af benzinbiler at tilsætte rensende additiver, siger Lone Otto, FDMs tekniske rådgivning, i pressemeddelesen.

Minimal merpris

FDM har undersøgt additivers effekt på syv forskellige benzinbiler, og resultaterne afslører, at ikke alle benzinbiler bliver lige rene ved brug af additiver.

Den største effekt var på benzinbilerne med direkte indsprøjtning, mens den var noget mindre på benzinbiler med indirekte indsprøjtning. Til gengæld var der ikke nævneværdig forskel på de forskellige additiv-produkter. Heller ikke om man selv tilsætter det ved tankning, eller om man tanker benzin med additiver.

Afhængig af produktet er merprisen for at tilsætte additiver over 20.000 km på 400-1.700 kr. for en bil, der kører 15 km/l.

- Generelt må vi sige, at additiverne har en forebyggende effekt. Og tager man med, at udgiften til additiver er relativt beskeden, er det noget, vi anbefaler, at man bruger. Særligt fordi rensning af en tilsodet motor nemt kan koste 10.000 kr. eller mere. I værste fald risikerer motoren helt at skulle skiftes. Brug af additiver kan dog ikke erstatte en egentlig service af motoren. Derfor er stadig vigtigt, at man jævnligt får sin bil serviceret, siger Lone Otto.

Der kører ifølge FDM 1,8 millioner benzinbiler i Danmark.

