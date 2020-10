Kører du firmabil? Her er de bedste af slagsen

Firmabilister tilbringer typisk mange timer i deres biler, så der er god grund til at kigge sig godt for, når der skal vælges ny.

I mange år har dieselbilen været firmabilisternes foretrukne våben, men udviklingen har sendt nye biltyper ind på listerne over firmabilisternes valg, så man nu kan finde plug-in hybrider og elbiler på top 10-listerne.

Desuden er det også tydeligt på bilproducenternes hjemmesider, at de populære hybridbiler nu også har fundet vej til katalogerne for firmabiler.

Her i artiklen guider vi dig til, hvilke firmabiler der kan være værd at holde øje med.

De klassiske fra tyskerne

Når du skal kigge på firmabil, er det et oplagt bud at gå efter en tysk bil. Audi, BMW, Mercedes-Benz og Volkswagen har alle dage været populære blandt firmabilisterne, så hvis du vil den sikre vej, er de store tyske mærker et godt sted at kigge hen.

Audi har adskillige firmabiler på programmet, og mulighederne spænder over alt fra den nye A3 Sportback, over den klassiske A6'er til den elektriske kæmpe e-tron.

Et godt bud fra den tyske bilgigant kunne være A6, som for tiden fås som firmabil i en kampagnemodel kaldet 'Sport Prestige'. Den kommer både som almindelig såkaldt 'limousine' og i stationcarudgaven, som Audi kalder Avant. Sport Prestige har blandt andet Matrix LED-forlygter, 360 graders kamera, multifunktionsrat og meget andet. Beskatningsprisen for en Audi A6 Sport Prestige 40 TDI med en 204 hk dieselmotor begynder ved 494.987 kr. Audien kan også fås som plug-in hybrid, den såkaldte '50 TFSI e quattro', der har 299 hk og et brændstofforbrug på 66,7 km/l. Her begynder beskatningsprisen ved 584.993 kr.

Du kan finde Audis aktuelle firmabilskampagner her.

Hos BMW er der også et væld af firmabiler. I 2019 vandt 3-serien i form af en 320d Touring titlen som Årets Firmabil, så et godt sted kunne være at begynde med at kigge på lige præcis den model, som vandt titlen i 2019 for blandt andet at være særdeles velkørende. Du kan få en BMW 320d Touring Connected med automatgear til et beskatningsgrundlag på 402.800 kr. Dieselmotoren yder 190 hk og er i energiklasse A.

Vil du hellere have en hybridbil, er det også muligt hos BMW, der blandt andet har 5-serien tilgængelig som plug-in hybrid. Her er det muligt at få fingrene i en 530e Sedan iPerformance Sport Line Aut. til et beskatningsgrundlag på 550.000kr. Den opladelige hybrid har takket være en elmotor og den fire-cylindrede benzinmotor en samlet ydelse på 184 hk. Modellen er opgivet til at gå 71,4 km/l med en gennemsnitlig CO2-udledning på 32 g/km.

Et andet klassisk bud på en firmabil er en Mercedes-Benz. I fjor satte det tyske mærke med stjernen i front sig på to ud af de tre mest populære firmaleasingbiler hos et af landets største leasingselskaber Nordania Leasing. Således blev den mest populære firmaleasingbil hos Nordania Leasing i 2019 Mercedes-Benz C-klasse. Tredjemest populære model blev den større E-klasse.

Er din kærlighed faldet på en Mercedes-Benz C-klasse, som så mange andre før dig har stemplet som et godt valg, så kan du få en C220d AMG Night Edidion Aut. med 194 hk fra en dieselmotor til et beskatningsgrundlag på 407.000 kr. C-klassen kommer også som plug-in hybrid, med både diesel- og benzinmotor, og her er henholdsvis 194 hk fra dieselmotoren plus 122 hk fra elmotoren og 211 hk fra benzinmotoren og 122 hk fra elmotoren at gøre godt med. Beskatningsgrundlaget er det samme på 425.000 kr. for begge modeller.

Er pladsen for trang i en C-klasse, kan du i stedet vælge at gå efter en E-klasse.

Her ligger skattegrundlaget for en E 220d Business aut. med 194 hk fra en dieselmotor på 499.998 kr. Også den fås som plug-in hybrid med enten benzin- eller dieselmotor, og skattegrundlaget for begge ligger på 540.000 kr. I benzinversionen får man 211 hk plus 122 fra elmotoren, og i dieselversionen er det 194 hk plus 122 fra elmotoren.

Man kan ikke tale om tyske firmabiler uden også at komme omkring Volkswagen. Tag bare en model som Passat, der vel nærmest er selve defintionen på en firmabil.

Hos Nordania Leasing var tre ud af de ti mest populære firmabiler i 2019 fra Volkswagen.

Den mest populære blandt deres leasingbiler med et Volkswagen-logo er netop Passat.

Modellen fås i et hav af forskellige versioner. Mindste variant er en 1,5 TSI EVO ACT Business, som kommer med en 150 hk benzinmotor og seks-trins manuel gearkasse. Beskatningen begynder ved 326.994 kr. Vil du have automatgear, skal du op i en Business PLUS PRO, som kommer med syv-trins DSG-gear, og her beskatningen 337.996 kr.