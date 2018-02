Kører du i en kommende klassiker: Eksperter udpeger 10 almindelige biler, der snart stiger i værdi

Rustpletterne, det hullede førersæde og lampen i instrumentbordet, som du har lært at leve med, emmer måske ikke ligefrem af klassisk liebhaveri. Ej heller ligner bilen med sin firkantede 90'er form og 15 tommer plastikfælge nogen Cadillac, Corvette eller Karmann Ghia.

Men ikke destro mindre kan din helt almindelige gamle bil være på vej mod stjernestatus. Folkene bag London Classic Car Show har udpeget 10 biler, som de mener vil stige væsenligt i værdi de kommende år. Det skriver britiske Express.

1. BMW E34 5-serie

Førstepladsen indtager tredje generation af BMW's bil til den stilbevidste kørende sælger: E34 5-serie. Bilen, der blev produceret mellem 1987 og 1996, kan i dag fås for under 30.000 kroner herhjemme, men de britiske eksperter forudsiger, at den kan nå helt op omkring 600.000 kroner i fremtiden – vel at mærke i Storbritannien, hvor afgiften er lavere end i Danmark.

Enkelte modeller er allerede begyndt at klatre deropad. Det gælder især velholdte eksemplarer af BMW E34 M5, der var den sidste model, BMW's motorsportsafdeling byggede i hånden.

2. Citroën 2CV

På andenpladsen kommer Citroën 2CV, der altid har skilt sig ud med sin simple opbygning og sit særlige udseende. Modellen blev produceret i en række forskellige udgaver i løbet af sin levetid fra 1948 til 1990. Eksperter spår, at især 'Dolly', 'Special' og 'Charleston' fra 1980'erne og 1990'erne vil fordoble deres værdi i de kommende år.

Citroën 2CV Charleston. Arkivfoto: Citröen

Tredjepladsen går til Ford Cortina mkIII, der herhjemme gik under navnet Ford Taunus. Eksperterne fremhæver GT- og GXL-udgaverne, der med lavt kilometertal vil kunne stige i værdi til omkring 100.000 kroner i Storbritannien.

4. Ford Fiesta XR2

Ford har også taget fjerdepladsen med den lille iltre Fiesta XR2, der blev produceret fra 1981 til 1989. Bilen var dengang som i dag konkurrent til de mere kendte Peugeot 205 GTI og Volkswagen Golf GTI, og de tre biler har tilsammen lagt grundstenen til, hvad en hurtig, lille bil skal kunne i dag.

Bilen er allerede over 150.000 kroner værd i Storbritannien, men ifølge folkene bag biludstillingen kan de stadig kan findes langt billigere hos private ejere.

Ford Fiesta XR2. Arkivfoto: Ford

5. Jaguar XJ6

En bil, der siden den første gang rullede ud fra fabrikken har lignet en klassiker, indtager femtepladsen. Det er Jaguar XJ6, der er produceret i forskellige varianter fra 1968 og frem til 1997. De tidlige modeller er allerede begyndt at stige i pris, og eksperterne forudsiger, at det også snart vil ske for de lidt nyere udgaver.

Gode eksemplarer fra begyndelsen af 1970'erne fås i dag til mellem 50 og 100.000 kroner i Danmark.

Jaguar XJ6. Arkivfoto: Jaguar

6. Mini 1275 GT

Lige under Jaguaren finder man en anden britisk klassiker: Mini 1275 GT. Bilen har altid stået lidt i skyggen af den sportlige Mini Cooper, der vandt hæder som både racer- og rallybil – men det betyder også, at den i dag er billigere at købe. Et faktum, som dog meget vel kan ændre sig, mener eksperterne.

Mini Cooper. Arkivfoto: Mini

7. Renault 5 GT Turbo

På syvendepladsen er Renault 5 GT Turbo parkeret. Og godt det samme, for bilen skulle angiveligt være notorisk svær at styre på grund af turboladeren, der sendte ekstra kræfter til dækkene, længe efter de skulle bruges.

Bilen er ligesom Ford Fieste XR2 allerede et klenodie, og er man så heldig at finde et eksemplar billigt, så skal man slå til.

Renault 5. Arkivfoto: Renault

8. Rolls-Royce Silver Cloud

Det er nok de færreste, der til daglig kører rundt i to af 60'ernes mest mondæne transportmidler: Rolls-Royce Silver Cloud og søsterbilen Bentley S-Series. Et eksemplar står allerede til over 600.000 herhjemme, men ikke destro mindre mener folkene bag biludstillingen i London, at modellerne langt fra har nået deres højeste værdi.

De vurderer, at bilerne inden for de nærmeste år kan nå op på 2 mio. kr. i Storbritannien.

Rolls-Royce Silver Cloud. Arkivfoto: Rolls-Royce

9. VW Camper

VW's legendariske hippievogn - også kendt som Camper - indtager en niendeplads. Det er ikke lang tid siden, at en helt original udgave fra 1960 blev solgt for 1,6 mio. kr. i USA, selv om det med lidt god vilje stadig er muligt at finde billigere eksemplarer.

VW Camper. Arkivfoto: Volkswagen

10. VW Golf VR6

VW får også tiendepladsen for deres Golf VR6, der blev produceret fra 1992 til 1998. Den rappe bil, der har lige under 200 hestekræfter i den stærkeste udgave, kan i dag fås for under 30.000 kroner herhjemme.

Folkene bag London Classic Car Show vurderer, at prisen vil stige eksplosivt i fremtiden.

VW Golf VR6. Arkivfoto: Volkswagen

